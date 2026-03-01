Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje

Autor: ,
  13:24aktualizováno  13:38
Americké a izraelské údery na Írán by měly trvat nejvýše několik dnů, předpokládá Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Nepředpokládá, že by se vojenský konflikt započatý v sobotu měl protáhnout na delší dobu a že by měly následovat rozsáhlejší pozemní operace. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v České televizi řekl, že existují tři možné scénáře dalšího vývoje.
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026) | foto: Majid AsgaripourReuters

Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při...
Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při...
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...
33 fotografií

Petráš očekává nejvýše nasazení menších specializovaných pozemních jednotek, které budou mít za úkol zneškodnit konkrétní cíle, stejně jako byla přesně vytipovaná místa cílem leteckých úderů, řekl.

Každý podobný vojenský úder je podle něj plánovaný jako blesková akce na několik hodin, nejvýše dnů. „Z dosud provedených zásahů, o nichž víme, je zřejmá snaha se zaměřit na klíčové body vojenské infrastruktury, na politické a vojenské řízení a velení a na protileteckou obranu. USA a Izraeli se záměr daří,“ řekl Petráš.

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Základny mají dobrou protivzdušnou obranu

Podle něj se vojskům těchto zemí daří paralyzovat politické a vojenské řízení a velení a zároveň usilují o to, aby ochromily i možnosti spolupráce Íránu s teroristickými skupinami.

Jaké jsou možnosti Íránu odpovědět, je podle něj otázka. „Nepochybuji, že zpravodajské služby USA a Izraele mají potenciál Íránu dobře zmapovaný, ale naše povědomí o jeho možnostech je malé, podobně jako v případě KLDR,“ řekl Petráš.

Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán

Zmínil, že i Írán se primárně soustředí na zásahy americké infrastruktury na Blízkém a Středním východě. Vojenské základny podle něj mají dobrou protivzdušnou obranu, ale pokud by se Írán zaměřil i na civilní cíle, byla by to podle něj svízelnější situace. USA se podle něj snaží zamezit tomu, aby Írán mohl vysílat rakety s plochou dráhou letu.

Pro civilisty nyní vnímá nebezpečí spíše v tom, že při likvidaci střel protileteckou obranou mohou dopadat kusy raket do civilních oblastí, jako se to stalo například v sobotu v Dubaji.

Tisíce turistů nemohou z oblasti odletět

„Významný pro civilní sektor je sekundární dopad, který spočívá v uzavření vzdušného prostoru,“ uvedl Petráš.

Denně jde o stovky až tisíce zrušených letů do turisticky velmi frekventovaných oblastí. Tisíce turistů tak nemohou zatím z oblasti odletět, jiní nemohou přiletět a při delším trvání tohoto stavu by negativní dopad turistický ruch silně pocítil. A z dosavadního průběhu konfliktu není vyloučené, že se mohou stát i turisticky navštěvované země cílem íránských úderů.

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Obnovení civilního leteckého provozu je pro oblast velmi důležité,“ řekl Petráš.

Spíše pro politology je podle něj otázka, jak si americké a izraelské politické vedení představuje budoucí podobu Íránu a jeho politického vedení, které dosud udržovalo v chodu jeden z nejtvrdších a nejbrutálnějších režimů vůči svému obyvatelstvu.

Příštích 48 hodin ukáže

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že klíčových bude příštích 48 hodin.

„Během 48 hodin se buď ten režim (íránský) rozpadne, nebo ho převezmou revoluční gardy. V ten moment by byla nastolena něco jako vojenská diktatura se všemi neblahými důsledky,“ uvedl Macinka.

Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky

Podle něj existují tři hlavní scénáře vývoje. První je optimistický, kdy intenzivní fáze bude krátká a odvetné útoky budou mírnější. Obě strany by tak ukázaly, že nemají zájem na válce, uvedl ministr.

Podle druhého scénáře USA zesílí své zapojení. Podle třetí verze by Írán rozpoutal v oblasti plnohodnotnou válku, útočil na americké základny v regionu, aktivoval Hamás, Hizballáh a jemenské Húsíe, dodal Macinka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Chameneí šel do pekel. Íránci slaví i pláčou v ulicích, nejde signál ani internet

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...

Moderátor íránské státní televize se neubránil slzám, když četl zprávu o smrti ajatolláha Alího Chameneího. Také někteří Íránci napsali na sociálních sítích, že truchlí nad jeho skonem. Ale podle...

1. března 2026  13:41

Na Blízkém východě je na pět tisíc Čechů, Macinka řeší pomoc spolu se Slováky

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) na České televizi řekl, že resort eviduje velké množství českých občanů, kteří se hlásí do systému DROZD. „Nejvíce...

1. března 2026  12:17,  aktualizováno  13:40

Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje

Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu...

Americké a izraelské údery na Írán by měly trvat nejvýše několik dnů, předpokládá Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Nepředpokládá, že by se vojenský konflikt započatý v sobotu měl protáhnout na...

1. března 2026  13:24,  aktualizováno  13:38

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  13:24

Proč útočily tak nezvykle ráno? USA a Izrael změnily čas úderu na Chameneího díky CIA

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a...

Americká rozvědka CIA podle deníku The New York Times (NYT) věděla o tom, kde se bude nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí v sobotu ráno nacházet, což umožnilo americké a izraelské armádě na...

1. března 2026  13:02

Přilétly tři rakety a z dívčí školy byly trosky se stovkou obětí, pláče Írán

Záběry íránské státní televize z raketového zásahu základní školy v íránském...

Tělo děvčátka ve školní uniformě pokryté krví, bezvládná ruka dítěte čouhající z trosek či hromada zaprášených školních aktovek. Záběry ukazují sobotní úder na základní školu v íránském Mínábu, při...

1. března 2026  12:37

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  12:33

Útoky na Írán byly správné, tamní režim je brutální, shodli se Havlíček s Fialou

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Napětí na Blízkém východě po operaci Epická zuřivost (Epic Fury) ovládlo jako téma i nedělní Partii Terezie Tománkové. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) i bývalý lídr opozice Petr Fiala (ODS) se v...

1. března 2026  11:24,  aktualizováno  12:26

Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...

1. března 2026  12:11

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  11:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X v neděli oznámil, že Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a...

1. března 2026  11:39

Chameneí se na mučednickou smrt nachystal. Šanci větří „muž v černém“

Premium
Íránský filosof Alí Larídžání na archivním snímku

Alí Chameneí věděl, že jeho dny se krátí. Nejvyšší duchovní vůdce Íránu se proto od června minulého roku věnoval hledání následníka. Kdo přesně ho ve funkci nejvyššího duchovního vůdce nahradí, není...

1. března 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.