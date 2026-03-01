Údery na Írán potrvají pár dní, míní expert. Macinka vidí tři scénáře vývoje

Petráš očekává nejvýše nasazení menších specializovaných pozemních jednotek, které budou mít za úkol zneškodnit konkrétní cíle, stejně jako byla přesně vytipovaná místa cílem leteckých úderů, řekl.
Každý podobný vojenský úder je podle něj plánovaný jako blesková akce na několik hodin, nejvýše dnů. „Z dosud provedených zásahů, o nichž víme, je zřejmá snaha se zaměřit na klíčové body vojenské infrastruktury, na politické a vojenské řízení a velení a na protileteckou obranu. USA a Izraeli se záměr daří,“ řekl Petráš.
Základny mají dobrou protivzdušnou obranu
Podle něj se vojskům těchto zemí daří paralyzovat politické a vojenské řízení a velení a zároveň usilují o to, aby ochromily i možnosti spolupráce Íránu s teroristickými skupinami.
Jaké jsou možnosti Íránu odpovědět, je podle něj otázka. „Nepochybuji, že zpravodajské služby USA a Izraele mají potenciál Íránu dobře zmapovaný, ale naše povědomí o jeho možnostech je malé, podobně jako v případě KLDR,“ řekl Petráš.
Zmínil, že i Írán se primárně soustředí na zásahy americké infrastruktury na Blízkém a Středním východě. Vojenské základny podle něj mají dobrou protivzdušnou obranu, ale pokud by se Írán zaměřil i na civilní cíle, byla by to podle něj svízelnější situace. USA se podle něj snaží zamezit tomu, aby Írán mohl vysílat rakety s plochou dráhou letu.
Pro civilisty nyní vnímá nebezpečí spíše v tom, že při likvidaci střel protileteckou obranou mohou dopadat kusy raket do civilních oblastí, jako se to stalo například v sobotu v Dubaji.
Tisíce turistů nemohou z oblasti odletět
„Významný pro civilní sektor je sekundární dopad, který spočívá v uzavření vzdušného prostoru,“ uvedl Petráš.
Denně jde o stovky až tisíce zrušených letů do turisticky velmi frekventovaných oblastí. Tisíce turistů tak nemohou zatím z oblasti odletět, jiní nemohou přiletět a při delším trvání tohoto stavu by negativní dopad turistický ruch silně pocítil. A z dosavadního průběhu konfliktu není vyloučené, že se mohou stát i turisticky navštěvované země cílem íránských úderů.
„Obnovení civilního leteckého provozu je pro oblast velmi důležité,“ řekl Petráš.
Spíše pro politology je podle něj otázka, jak si americké a izraelské politické vedení představuje budoucí podobu Íránu a jeho politického vedení, které dosud udržovalo v chodu jeden z nejtvrdších a nejbrutálnějších režimů vůči svému obyvatelstvu.
Příštích 48 hodin ukáže
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že klíčových bude příštích 48 hodin.
„Během 48 hodin se buď ten režim (íránský) rozpadne, nebo ho převezmou revoluční gardy. V ten moment by byla nastolena něco jako vojenská diktatura se všemi neblahými důsledky,“ uvedl Macinka.
Podle něj existují tři hlavní scénáře vývoje. První je optimistický, kdy intenzivní fáze bude krátká a odvetné útoky budou mírnější. Obě strany by tak ukázaly, že nemají zájem na válce, uvedl ministr.
Podle druhého scénáře USA zesílí své zapojení. Podle třetí verze by Írán rozpoutal v oblasti plnohodnotnou válku, útočil na americké základny v regionu, aktivoval Hamás, Hizballáh a jemenské Húsíe, dodal Macinka.