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Cena pro aparátčici, politické gesto, tepe Macinka rozhodnutí Nobelova výboru

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  15:33
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Navanethem „Navi“ Pillayová (8. února 2011)
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
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Rozhodnutí Nobelova výboru ocenit letos Nobelovou cenou za mír jihoafrickou právničku Navanethem „Navi“ Pillayovou lze podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vnímat jako silné politické gesto. Volbu považuje za značně rozporuplnou, Pillayová se podle něj celý život pohybuje ve vysokém světě institucí, nikoli reálně v terénu. Udělení ceny Pillayové kritizuje Izrael.

Právnička cenu získala za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil dnes Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, vysvětlil výbor ocenění.

„Dle mého názoru značně rozporuplná volba. Je to člověk, který se celý život pohybuje ve vysokém světě institucí, nikoli reálně v terénu. Typově tedy spíše lidskoprávní ‚aparátčice‘ než mírová aktivistka,“ napsal Macinka.

Nobelovu cenu míru získala exkomisařka OSN Pillayová. Izrael: Goebbels tleská

Pillayová patří k výrazným osobnostem mezinárodního práva. Mimo jiné byla první nebělošskou soudkyní jihoafrického nejvyššího soudu. Na mezinárodní scéně proslula tato držitelka doktorátu práv z Harvardu působením ve vysokých funkcích Organizace spojených národů (OSN). V pozici vysoké komisařky OSN pro lidská práva mimo jiné v roce 2010 kritizovala postavení Romů v České republice a na Slovensku.

Rozhodnutí kritizuje Izrael

Udělení ceny v pátek kritizoval Izrael. Od roku 2021 Pillayová vedla nezávislou komisi OSN pro lidská práva, pověřenou vyšetřováním možných zločinů během bojů mezi Izraelem a palestinskými skupinami.

Mandát komise nebyl časově omezen a zahrnoval vyšetřování v Pásmu Gazy i v Izraeli. V této komisi se Pillayová zabývala shromažďováním podkladů a zjišťováním odpovědnosti za možná porušení práva. V čele komise stála až do svého odchodu do důchodu v roce 2025. Práce komise pod jejím vedením čelila silné mezinárodní debatě i kritice.

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Loni nakonec komise dospěla k závěru, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu ve snaze zničit Palestince a že premiér Benjamin Netanjahu, prezident Jicchak Herzog a bývalý ministr obrany Joav Galant k tomu podněcovali. Izraelský velvyslanec při OSN Daniel Meron označil zprávu komise za skandální a nepravdivou. Kategoricky ji odmítlo izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň v prohlášení vyzvalo k okamžitému zrušení tohoto orgánu. Dnes po oznámení nositelky ceny izraelská diplomacie uvedla, že ocenění legitimizuje nenávist vůči Izraeli.

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