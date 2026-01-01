Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš

„Ještě jednou vám chci moc poděkovat za důvěru, kterou jste dali ve sněmovních volbách, vyslali jste jasný vzkaz, že chcete změnu, že chcete vládu, která bude mít Českou republiku a občany České republiky na prvním místě,“ uvedl Babiš ve vystoupení, které zveřejnil na svých sociálních sítích.
„Často slyšíte, že nám jde o odplatu nebo vyřizování účtů. Není to pravda, my se nechceme dívat zpátky, chceme řešit problémy, které lidí trápí dnes a připravit lepší budoucnost pro naše děti. Naším cílem je sebevědomá, prosperující a úspěšná Česká republika, země, kde se dobře všem jejím občanům, nejlepší místo pro život na celé planetě,“ prohlásil Babiš.
Předseda vlády věří, že rok 2026 bude rokem hrdosti a rokem míru. Navrhne, aby byl 30. březen významným dnem, Dnem české vlajky. V tento den byla v roce 1920 uzákoněna československá vlajka.
