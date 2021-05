Policie ročně pátrá po tisících dětí. Pomáhá nám aplikace, říká její tvůrce

Stojíte za aplikací ECHO, která informuje lidi o dětech, které jsou v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví. Policie často v těchto ohledech využívá i pomoc médií. Co vás inspirovalo k tvorbě aplikace?

S kolegou Petrem Burešem, se kterým jsem pracoval několik let na kriminální policii, jsme diskutovali o možnostech využití moderních technologií při pátrání po dětech. Napadlo nás, že mobilní aplikace by byla pro tento účel ideální. Zásadní roli zde totiž hraje rychlost – první minuty po zmizení jsou klíčové a s každou další hodinou šance na nalezení výrazně klesá. Cílem aplikace je zapojit širokou veřejnost do pátrání po dětech v ohrožení od samého začátku.

Aplikace se nicméně nevyužívá pro všechny pohřešované děti. Proč?

Policie každoročně pátrá po několika tisících dětí, mimo jiné jde i například o útěky z domova. Pokud bychom do aplikace ECHO zahrnuli všechny pohřešované děti, uživatelům by každý den chodilo hned několik notifikací a lidé by neměli kapacitu je všechny sledovat.

Proto jsou v aplikaci jen ty nejzávažnější případy, u kterých Policie ČR vyhodnotila, že jsou v ohrožení zdraví nebo života. Těchto případů bývá ročně kolem dvaceti. Aplikace ECHO je přímo napojena na policejní databázi dětí v ohrožení. O zařazení do této databáze nerozhodujeme my jako tvůrci aplikace, ale výhradně policie.

Pomohla již aplikace od svého spuštění při pátrání po nějakém pohřešovaném dítěti?

O spuštění aplikace ECHO jsme veřejnost informovali v prosinci loňského roku a od té doby se v ní objevují všechny případy pohřešovaných dětí v ohrožení. Technicky bohužel není možné dopátrat, zda v konkrétním případě došlo k nalezení dítěte právě díky aplikaci.

Uvažujete o rozšíření do zahraničí?

Ještě když byl projekt aplikace ECHO ve fázi nápadu, prezentovali jsme jej na konferenci Amber Alert Europe, což je platforma, která sdružuje evropské odborníky na pátrání. Mezinárodní spolupráce je v této problematice velmi důležitá a my budeme rádi projekt šířit i za hranice. Od začátku jsme aplikaci vyvíjeli tak, aby ji bylo možné použít i v jiných jazycích.

Dříve se mluvilo i o tom, že by se aplikace mohla využít i při pátrání po pohřešovaných dospělých. Máte to v plánu?

Podobné možnosti rozšíření aplikace jsme konzultovali se šéfem pátračů Janem Rybárem a shodli jsme se na tom, že problematika pohřešovaných dětí v ohrožení patří mezi nejpalčivější, a proto jsme se rozhodli zaměřit se právě na ně. Rádi bychom prostřednictvím aplikace ECHO pomohli i jiným skupinám, ale uživatelům by pak chodilo takové množství notifikací, že by už nebylo možné je všechny vnímat.

Sám jste policista. Co hraje při pátrání po dítěti nejdůležitější roli?

Nejdůležitější roli hraje čas. Jakmile policie vloží do databáze nový případ, všichni uživatelé dostanou notifikaci a mohou se do pátrání aktivně zapojit. Čím více lidí si stáhne mobilní aplikaci ECHO, tím vyšší je šance na nalezení dítěte v ohrožení.