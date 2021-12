Podmínky pro lyžaře jsou výborné, pochvaluje si šéf krkonošského střediska

Jaké jsou sněhové a s tím spojené lyžařské podmínky pro nadcházející víkend?

Tento týden je v rázu oblevy, ale v pátek se má na horách začít ochlazovat. Podmínky jsou v tuhle chvíli velmi dobré. Máme v provozu Černou Horu a taky Pec pod Sněžkou.

Od pátku by se měla v Peci pod Sněžkou rozjet lanovka Hnědý vrch. V sobotu a neděli bude fungovat areál v Černém dole. Zároveň od pátku pojede v Peci každý den večerní lyžování na Javoru. V pátek a sobotu pojede večerní lyžování na Protěži v Janských lázních.

S ochlazením je spojeno to, že se opět rozjedou sněžná děla tak, aby dosněžila sjezdovky, kde ještě technický sníh není nebo je ho málo. Příští týden má přijít výrazné ochlazení. Budeme ten čas využívat k tomu, abychom do Štědrého dne areály nachystali a aby měli návštěvníci od Vánoc výborné podmínky k lyžování.

Leží na svazích dostatek přírodního sněhu, nebo je třeba zasněžovat?

Pokud mají být sjezdovky kvalitní, tak je to samozřejmě kombinace technického a přírodního sněhu. Přírodního sněhu spadlo dost, ale oblevou ho trošku ubylo. I když v nadmořské výšce nad tisíc metrů to bylo úplně minimálně.

Tvoří se při dobrých podmínkách u vleků fronty?

O víkendu, zejména v sobotu, bylo hodně lidí. Dá se říct, že to byl první den po roce, kdy si lidé mohli opět skvěle zalyžovat. Bylo znát, že jsou natěšení a vyrazili. Byl mrazivý, slunečný den, podmínky k lyžování z hlediska počtu sjezdovek u nás byly vynikající. Předpokládám, že pokud bude počasí i o tomto víkendu přát, a mělo by, tak doufáme, že lidí bude dost.

Kontrolujete povinné očkování, prodělání nemoci či PCR test?

Samozřejmě. Kontrolujeme to při prodeji jízdenek, ať už na kamenné pokladně nebo při prodeji přes internet. Kupující musí předložit platný doklad o očkování nebo o prodělání nemoci.

Co se týká PCR testů, tam se musí člověk prokázat čestným prohlášením, proč má test. Jsou tři možnosti - buď je mladší 18 let, rozočkovaný nebo s kontraindikací na očkování. Pouze tyto tři skupiny mohou předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin.

Jaké jsou možnosti ubytování? Využívají je lidé, nebo spíše jezdí na jeden den?

Je to různé. Pokud pobyty jsou, tak jsou spíš krátkodobé, tedy pátek až neděle. Dlouhodobější začnou až s vánočním týdnem. To je charakteristické především pro Pec.

Co se týká Janských lázní, tam převažují díky dobré dopravní dostupnosti a dostatečné parkovací ploše jednodenní návštěvníci.

Jak se těšíte na Vánoce, čekáte velkou návštěvnost?

Všechny české areály si přejí, aby vyšlo počasí. To vypadá velmi nadějně. Pak si určitě přejí to, aby se epidemická situace nezhoršila, ba naopak, aby se zlepšovala. V ten moment věříme v to, že zimní sezona a Vánoce budou úspěšné a lyžaři po dlouhé době, kdy nelyžovali, vyrazí na české hory a užijí si kvalitní sníh a sluníčko.