Očkovací autobusy by byly pro seniory dobrá varianta, říká ředitel Života90

Je podle vás očkovaný dostatek seniorů?

To záleží na tom, co je vlastně ten dostatek. Věřím tomu, že vakcíny jsou bezpečné a budou dostatečně účinné pro kolektivní imunitu, ale v globálu je nás všech v populaci očkovaných stále málo. Proto bych byl rád, kdyby byli očkování ti, co můžou, nejen z řad seniorů.

Podle posledních dat je zhruba 95 tisíc lidí 65+, kteří čekají na očkování, z toho cca 30 tisíc 80+. To jsou senioři, kteří se očkovat chtějí, ale ještě nemají termín. Jak motivovat ty seniory, co ještě nejsou očkovaní, aby na vakcinaci šli?

Je potřeba a bohužel bylo potřeba, aby lidé měli možnost vyjádřit se, jakou vakcínu chtějí, nebo nechtějí. Ta nejistota řadu seniorů odradila. Zprávy kolem AstraZenecy je znejistily, pak samozřejmě i nespočet hoaxů, které kolem očkování jsou. Teď jsou aspoň k dispozici centra, která očkují například jen jednou vakcínou. Další věc je, že spousta seniorů narazila na složitý registrační proces, který se sice postupně zjednodušil, ale na začátku to nezafungovalo dobře a znovu to spoustu seniorů odradilo. Byli první skupinou, která to zažila a bez pomoci se prakticky registrovat nemohli.

A jak se to podle vás mělo řešit?

Tak, jako je to teď, bez registrace. Lidé v době, kdy byli v rizikové skupině, měli dodat občanský průkaz, dojít si do nějakého centra a potřebné údaje říct až na místě. Situaci by také hodně pomohlo, kdyby mnohem dříve očkovali praktičtí lékaři. Senioři jim věří a je pro ně nejjednodušší se k nim dostat. Očkovací centra nejsou pro každého dostupná. Já jsem se nechal očkovat v O2 areně a to jsou kilometry a kilometry, které člověk musí absolvovat. Ne každý senior je pro to dostatečně mobilní.

Jsou podle vás variantou nějaké očkovací autobusy či jiná pojízdná místa, která by jezdila k lidem, místo lidé za nimi?

Určitě by to podle mého bylo dobré řešení. V každé vesnici také nejsou praktičtí lékaři, ani v každé oblasti, takže pojízdná očkovací centra jsou možnou variantou, jak dostat očkování ke starší populaci. Bohužel je to ale všechno pozdě. Takové věci se měly řešit na začátku, kdy ale zase všechno komplikoval nedostatek vakcín.

Obracejí se na vás senioři o radu a informace k očkování?

Dřív hodně, teď už méně. Opravdový problém pro ně byla právě složitá registrace. Řešili to nejčastěji tím, že jim pomohl někdo blízký, kdo s nimi u mobilu byl a vyplňoval to s nimi. To byla naprostá většina v té nejstarší kategorii. Ale dříve se obraceli hodně, pro Prahu jsme spravovali linku podpory, to byla na začátku velká vlna a zájem. Poslední měsíce je ale zájem nízký.

Mluvil jste o hoaxech, které okolo očkování jsou. Podléhají senioři více dezinformacím, které okolo očkování jsou?

To těžko říct, není na to žádný výzkum. Z terénu se ale dá říct, že ano. Senioři nám často posílají například hromadné e-maily, kde jsou neuvěřitelné nesmysly a obávám se, že určitá část jim věří. Ale opět je otázka nejistoty, kdy byla velká škoda, že se na začátku dostatečně neohlídal způsob komunikace o covidu a očkování. Státní instituce nevystupovaly jednotným jazykem, nehlídalo se, kdo oficiálně ponese informace a pro seniory, kteří tráví hodně času u médií, bylo složité se v tom vyznat.

Očekáváte ještě změnu v zájmu o očkování z řad seniorů?

V tomto jsem bohužel skeptik, ale strašně rád bych se mýlil a myslím si, že už moc ne. Teď už jsme se podle mého dostali u seniorů za toto téma a už je na to pozdě.

A je to tím, že ti, co se chtěli očkovat, se už očkují a ostatní o to prostě zájem nemají, nebo něčím jiným?

Spíš tím, že zájemci se k očkování dostali či dostávají. Pořád jsou tady ale nové otázky jako je přeočkovávání, jak dlouho vakcína vydrží, jak dlouho nás bude chránit a další, se kterými k nám senioři přichází, ale my na ně ještě nemáme odpovědi. A to je třeba hlídat do budoucna, abychom tyto informace měli. Pro všechny, protože to řeší i mladší generace. Bude další očkování na podzim? Bude příští rok? Jak to vlastně bude? A podobně. To je třeba řešit a ve výsledku i dobře komunikovat.