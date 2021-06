Měsíc částečně zakryje Slunce. Na sledování jsou potřeba brýle, říká astronom

Můžeme částečné zatmění pozorovat pouhým okem?

Bude viditelné, navíc částečné zatmění očekáváme během poledne, což je skoro ideální čas. Slunce bude vysoko nad obzorem, takže málokde budou pozorovatelům vadit domy či stromy.

Jak se to má dělat správně?

Musíme mít samozřejmě nějaký filtr, který nám umožní se do Slunce podívat. Nestačí klasické sluneční brýle, se kterými by se člověk přímo do Slunce neměl koukat ani v běžném životě. Využívat by se k tomu měly opravdu speciální brýle na pozorování Slunce, kterými se pozorují typy zatmění nebo skvrn, co se prodávají například na hvězdárnách a stojí pár desítek korun.

Je na nich mylarová folie, která propustí pouze jedno procento slunečního svitu. Nebo se lidé mohou podívat do dědovy dílny, jestli tam nenajdou svářečské brýle. Kdysi se také bralo sklo a zakouřilo se svíčkou, ale dneska už pomalu svíčku nikdo nemá.

Co přesně ze Slunce neuvidíme?

V horní části Slunce bude vidět vykousnutá část, kterou bude zakrývat Měsíc. Pokud člověk použije dalekohled, který je k tomu určený, může vidět sluneční skvrny, které budou na zbytku tělesa. Ale opravdu je tady důležité zdůraznit bezpečnost. Když se podíváme přímo do Slunce, tak uhneme, ale pokud se na něj podíváme dalekohledem, tak přijdeme o zrak, protože se záření zesílí. Musí tak mít sluneční filtr, bez toho se na Slunce dalekohledem koukat nedá.

Kdy přesně částečné zatmění začne?

Střed je kolem 12:45 a začátek je přibližně po půl dvanácté. Čas je orientační z toho důvodu, že například v Chebu začne v 11:35 minut, ve středu republiky to bude asi o 10 minut později a Ostrava „začne“ až v 11:53. Rozdíl je tedy zhruba 20 minut a tím pádem se posouvá i závěr toho částečného zatmění, který bude kolem půl druhé.

Uvidí ho tedy i jinde na zeměkouli?

Bude vidět prakticky z celé Evropy, Severní Ameriky, Severní Asie, takže pozorovatelů bude hodně.

Toto zatmění je první po šesti letech ze série, kdy budou další?

Do roku 2030 uvidíme i s tímto celkem sedm částečných zatmění. Musíme mluvit o částečném z toho důvodu, že úplné zatmění pozorovatelné z území Česka bude 7. října 2135. Částečná jsou častější, naposledy bylo vidět v roce 2015. Další můžeme očekávat hned příští rok 25. října. Pak bude chvíli pauza do roku 2025 a další budou následovat. Pro nás je asi nejzajímavější rok 2026, protože v nedalekém Španělsku bude zatmění probíhat jako úplné. Takže je to pro nás nejbližší možnost, kde v blízké budoucnosti můžeme úplné zatmění Slunce sledovat.

Je to běžný astronomický jev, nebo výjimečnost?

Ano i ne. Pro člověka, který se o takové úkazy zajímá, je to běžnější a částečné zatmění uvidí mnohokrát za život. Z toho hlediska to tak vzácné není, ale samozřejmě to patří mezi vzácnější jevy, které jsme od Slunce a Měsíce dostali jako pozemšťané asi darem. To, že tady můžeme takové věci pozorovat, je obrovská náhoda, protože Měsíc je 400x menší než Slunce, ale zároveň je 400x blíž, takže pro nás na obloze vypadají stejně veliké. Díky tomu můžeme zatmění pozorovat.

Jestli je ale něco opravdu mimořádně vzácného, tak je to úplné zatmění Slunce. V podstatě každé částečné doprovází i úplné, které jde ale vidět jen někde na Zemi. Statistika říká, že z jednoho místa je to pozorovatelné zhruba jednou za 400 let. U nás bylo naposledy v roce 1706. Toto zatmění je jen částečné, takzvaně prstencové, protože Měsíc je na své eliptické dráze o něco dál, takže nemá takový úhlový rozměr, aby Slunce zakryl celé. Svítit tak zůstane jen takový prstýnek, který ovšem bude vidět jen v určitém pásu z Kanady přes Grónsko do Ruska na Sibiř.