Údajně dostaneme kartáč, říká Babiš před summitem. Trump je velmi příjemný, míní

„Určitě, s ním je to vždycky skvělý zážitek. On soukromě je strašně příjemný a galantní vůči Melanii,“ uvedl Babiš ve videu, které zveřejnil na síti X i na Facebooku.
„Když je na tiskovce a když je na mítinku, tak je to skutečně lídr, obrovský lídr, a mění se vlastně v politické výši. A jsou s ním vždycky velké zážitky. No, tak se těším,“ prohlásil premiér a předseda ANO.
Summitu NATO v Turecku se po dlouhých tahanicích zúčastní za Českou republiku jak premiér Babiš, tak prezident Petr Pavel, i když to vláda nechtěla. Nařidil jí to svým předběžným opatřením Ústavní soud.
Vláda to akceptovala, ale tento týden řekla, že v čele delegace bude premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své účasti,“ řekl po jednání kabinetu Babiš. A několikrát to ještě v týdnu zopakoval.
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Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře, řekl Babiš poslancům o Pavlovi
„Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku. Je to neuvěřitelné. Už jsme mu to vysvětlovali opakovaně. My ho skutečně tam nepotřebujeme,“ řekl Babiš o Pavlovi ve čtvrtek při interpelacích.
„Nás strašně těší zájem pana prezidenta“
Ve videu, které zveřejnil v neděli na sociálních sítích, zvolil jiný tón.
„Nás strašně těší, jak pan prezident má o nás velký zájem, o naši vládu. My jsme měli tento rok už osm zasedání Bezpečnostní rady státu (BRS). No a pan prezident se zúčastnil čtyřikrát,“ řekl Babiš.
Za minulé vlády Petra Fialy byl na zasedání BRS v letech 2023 i ve dvou letech následujících vždy jen jednou za rok, dohromady třikrát.
„A u nás za šest měsíců čtyřikrát. Tak určitě my si to považujeme. Pan prezident každý týden zve nějakého ministra. Když má zahraniční návštěvu, tak samozřejmě ji zve a stihne naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít,“ říká Babiš ironicky. „My určitě jsme tomu samozřejmě rádi a určitě se všichni těšíme do Ankary, uvedl premiér a dodal, že se těší, až bude příští neděle a summit NATO v turecké Ankaře bude minulostí.
„Já v Ankaře vystoupím a Česká republika, ano, podporuje Ukrajinu, ale nebude platit ty peníze, které se tam navrhují, těch 70 miliard euro, které navrhlo Německo každoročně, protože zkrátka nemáme na to peníze a protože my musíme plnit 2 procenta (HDP na obranu – pozn. redakce),“ řekl Babiš při interpelacích. Česko to nebude na summitu blokovat, ale nebude se na finanční pomoci Ruskem napadené Ukrajině podílet.