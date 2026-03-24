„Zveřejníme tajné dokumenty.“ Skupina hlásící se k požáru haly hrozí zbrojní firmě

Skupina do médií zaslala informaci, že dala Elbit Systems a LPP Holding v České republice ultimátum. Hrozí zveřejněním důvěrných dokumentů, které při akci v Pardubicích vzala. Údajné odcizení dokumentů zaznamenali útočníci také na video.
Skupina The Earthquake Faction hrozí, že dokumenty zveřejní, pokud LPP Holding nevydá prohlášení, v němž ukončí spolupráci se společností Elbit Systems a odsoudí okupaci Palestiny. Do jednoho z dokumentů poskytla údajně omezený přístup a stanovila lhůtu pro odpověď LPP Holdingu do 20. dubna.
Společnost LPP Holding je podle skupiny veřejným partnerem společnosti Elbit Systems, a to od října 2023. „Provozní ředitel v souvislosti s pardubickým závodem uvedl, že ‚jeden z projektů, které s Elbitem připravujeme, se týká izraelské armády‘,“ napsala skupina ve zprávě.
V ní také tvrdí, že Elbit Systems je největší izraelská zbrojní společnost, která vyrábí 85 procent izraelské flotily vojenských dronů a pozemního vybavení.
„Holding a jeho dceřiné společnosti jsou klíčovým strategickým partnerem společnosti Elbit Systems v České republice a dostávají finanční prostředky od české vlády na vývoj bezpilotních vzdušných a pozemních vozidel naváděných umělou inteligencí,“ dodává ve zprávě skupina.
„Zaměříme se na vás“
Skupina se údajně zaměřila na všechny společnosti, které spolupracují s Elbit Systems. Rovněž podle skupiny i po nich požadují prohlášení o přerušení vazeb.
„Spolupracovali s Elbit Systems, když byli naši lidé v Palestině vražděni a mrzačeni ve zlomcích sekundy přesnými technologiemi vyrobenými v továrnách, jako je tento pardubický závod, obsluhovanými zbabělci v klimatizovaných kancelářích,“ zdůraznila skupina.
Skupina, která údajně stojí za žhářským útokem v Pardubicích, dále poukazuje na paniku, která po požáru zavládla.
„Vědí, že na této zemi neexistuje žádný bezpečný kout pro kolaboranty při genocidě našich lidí v Palestině. Každá společnost, která spolupracuje s Elbit Systems, je terčem a my se na vás zaměříme, kde a kdy se nám zachce,“ varovala dále skupina The Earthquake Faction.
„Máte dvě možnosti“
Současně přidala výzvu pro LPP Holding. „Vzali jsme vaše důvěrné dokumenty a zbytek jsme spálili. Máte čas do 20. dubna 07:00 UTC (08:00 SELČ), abyste veřejně přerušili veškeré vazby s Elbit Systems a odsoudili barbarskou okupaci Palestiny, jinak tyto dokumenty zveřejníme,“ uvedla.
„Pro všechny ostatní, kteří spolupracují s Elbitem, máte dvě možnosti: počkat na nás, nebo vydat veřejné prohlášení s důkazem, že jste přerušili spolupráci s Elbit Systems.“
LPP Holding k požadavku údajné skupiny, jež se hlásí k útoku na objekty firmy, uvedla, že věc předala policii. Kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat.
„Protiizraelský motiv je nevěrohodný“
LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.
Měl útok na zbrojovku jen vypadat na akci aktivistů? Stopy vedou policii do ciziny
Ve skutečnosti se žádné drony ve spolupráci s Izraelci, jak firma v roce 2023 plánovala, v Pardubicích dodnes nevyráběly a žádné společné centrum české firmy LPP Holding a Elbit Systems nevzniklo.
Mluvčí LPP Holding Martina Tauberová již v pátek pro Českou televizi uvedla, že se ve vyhořelé hale v Pardubicích izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. Spolupráce s izraelskou firmou zamýšlená před dvěma lety podle jejích slov nezačala.
Policie pracuje také s tím, že „protiizraelský motiv je nevěrohodný“.