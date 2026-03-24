„Zveřejníme tajné dokumenty.“ Skupina hlásící se k požáru haly hrozí zbrojní firmě

  13:31
Údajná skupina The Earthquake Faction hlásící se k útoku v Pardubicích hrozí, že zveřejní dokumenty společnosti LPP, které při žhářském útoku sebrala. Nezveřejní je prý pouze tehdy, když společnost přeruší vazby s Elbit Systems a odsoudí okupaci Palestiny. Vazby na Elbit Systems ale pardubická firma odmítla už dřív s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026)

Skupina do médií zaslala informaci, že dala Elbit Systems a LPP Holding v České republice ultimátum. Hrozí zveřejněním důvěrných dokumentů, které při akci v Pardubicích vzala. Údajné odcizení dokumentů zaznamenali útočníci také na video.

Skupina The Earthquake Faction hrozí, že dokumenty zveřejní, pokud LPP Holding nevydá prohlášení, v němž ukončí spolupráci se společností Elbit Systems a odsoudí okupaci Palestiny. Do jednoho z dokumentů poskytla údajně omezený přístup a stanovila lhůtu pro odpověď LPP Holdingu do 20. dubna.

Společnost LPP Holding je podle skupiny veřejným partnerem společnosti Elbit Systems, a to od října 2023. „Provozní ředitel v souvislosti s pardubickým závodem uvedl, že ‚jeden z projektů, které s Elbitem připravujeme, se týká izraelské armády‘,“ napsala skupina ve zprávě.

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)
V ní také tvrdí, že Elbit Systems je největší izraelská zbrojní společnost, která vyrábí 85 procent izraelské flotily vojenských dronů a pozemního vybavení.

„Holding a jeho dceřiné společnosti jsou klíčovým strategickým partnerem společnosti Elbit Systems v České republice a dostávají finanční prostředky od české vlády na vývoj bezpilotních vzdušných a pozemních vozidel naváděných umělou inteligencí,“ dodává ve zprávě skupina.

„Zaměříme se na vás“

Skupina se údajně zaměřila na všechny společnosti, které spolupracují s Elbit Systems. Rovněž podle skupiny i po nich požadují prohlášení o přerušení vazeb.

„Spolupracovali s Elbit Systems, když byli naši lidé v Palestině vražděni a mrzačeni ve zlomcích sekundy přesnými technologiemi vyrobenými v továrnách, jako je tento pardubický závod, obsluhovanými zbabělci v klimatizovaných kancelářích,“ zdůraznila skupina.

Skupina, která údajně stojí za žhářským útokem v Pardubicích, dále poukazuje na paniku, která po požáru zavládla.

„Vědí, že na této zemi neexistuje žádný bezpečný kout pro kolaboranty při genocidě našich lidí v Palestině. Každá společnost, která spolupracuje s Elbit Systems, je terčem a my se na vás zaměříme, kde a kdy se nám zachce,“ varovala dále skupina The Earthquake Faction.

„Máte dvě možnosti“

Současně přidala výzvu pro LPP Holding. „Vzali jsme vaše důvěrné dokumenty a zbytek jsme spálili. Máte čas do 20. dubna 07:00 UTC (08:00 SELČ), abyste veřejně přerušili veškeré vazby s Elbit Systems a odsoudili barbarskou okupaci Palestiny, jinak tyto dokumenty zveřejníme,“ uvedla.

„Pro všechny ostatní, kteří spolupracují s Elbitem, máte dvě možnosti: počkat na nás, nebo vydat veřejné prohlášení s důkazem, že jste přerušili spolupráci s Elbit Systems.“

LPP Holding k požadavku údajné skupiny, jež se hlásí k útoku na objekty firmy, uvedla, že věc předala policii. Kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat.

„Protiizraelský motiv je nevěrohodný“

LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

Ve skutečnosti se žádné drony ve spolupráci s Izraelci, jak firma v roce 2023 plánovala, v Pardubicích dodnes nevyráběly a žádné společné centrum české firmy LPP Holding a Elbit Systems nevzniklo.

Mluvčí LPP Holding Martina Tauberová již v pátek pro Českou televizi uvedla, že se ve vyhořelé hale v Pardubicích izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. Spolupráce s izraelskou firmou zamýšlená před dvěma lety podle jejích slov nezačala.

Policie pracuje také s tím, že „protiizraelský motiv je nevěrohodný“.

