Prodám účtenky na benzin i naftu. Jak podnikatelé obírají stát o miliony korun

Prodám účtenky na pohonné hmoty. Placeno v hotovosti, benzin i nafta, velké množství. To je jeden z mnoha inzerátů, kde lidé nabízejí účtenky na benzin a naftu, které se mohou hodit podnikatelům. Zanesou je do účetnictví a do nákladů, čímž zkrátí daň z příjmu a po státu ještě mohou chtít vrácení DPH. Ačkoliv jde u pump o malé částky, které se při tankování platí, Finanční správa odhaduje, že státu takto ročně utečou minimálně stovky milionů korun.