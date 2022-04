Nahraná proruská učitelka najala právníka. Lká kvůli šikaně, žádá trest pro žáka

Na problematickou nahrávku upozornily Seznam Zprávy. Pořídili ji žáci Základní školy Na Dlouhém lánu v Praze 6 při hodině slohu s češtinářkou Martinou Bednářovou. Učitelka na osmnáctiminutovém záznamu tlumočí ruskou propagandu a tvrdí, že „v Kyjevě se nic neděje“.

Na nahrávce, kterou jako první zveřejnil publicistický pořad Terén, žena vykládá, že Rusové na Donbase byli systematicky vražděni od roku 2014. „Ti Rusové byli v té oblasti Doněcka a Luhanska zabíjeni, likvidováni jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti a tak dále,“ říká učitelka, která by se vyrovnala i kremelským propagandistům.

Češtinářka v hodině mimo jiné vykládala také o tom, že by si žáci měli informace vyhledávat ve více zdrojích a že Česká televize je vázána na miliardáře Sorose. Sama nepřipouští, že by při výuce pochybila.

Ve vyjádření pro Seznam Zprávy učitelka napsala, že „cílem dané hodiny bylo, aby se žáci dokázali zorientovat v dostupných informacích, aby se naučili vnímat polarizaci společnosti, odlišný názor brali jako věc běžnou, která je nijak neohrožuje, dokázali s ním pracovat a neodsuzovali jej“. Uvedla, že pracovala pouze s ověřenými a historicky zdokumentovanými fakty.

„Své ‚postavení mimo službu‘ iniciované jedním z rodičů, schválené vedením školy a podpořené starostou Prahy 6, jehož důvody mi dosud nikdo nevysvětlil a nejsou mi známy, vnímám jako alarmující popření všech demokratických principů a svobod v tomto státě a bezprecedentní omezení slova a názoru,“ doplnila.

Vedení školy reagovalo rychle

Ředitelka Renata Riedlová téměř okamžitě nařídila překážku na straně zaměstnavatele, aby ženě znemožnila dále učit. Hodlá jí předat výpověď. Také se pokoušela o osobní schůzku, kvůli neschopence češtinářky to však nyní není možné.

„Za naším jednáním si stojíme, protože zatím není důvod si za ním nestát. Bohužel,“ uvedla pro iDNES.cz zástupkyně ředitelky Veronika Šindelová. „Nikdo našim učitelům nebrání vyjadřovat vlastní názor, ale nemůžou to předkládat jako fakt, kterému mají děti věřit,“ dodává.

„Je to prostě lež a lež do školy nepatří,“ řekl ve čtvrtek iDNES.cz starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář. Radnice je zřizovatelem školy. „Myslím si, že takové věci se musí řešit rychle a rázně,“ dodává s tím, že s postupem ředitelky souhlasí.

Na školu se už obrátila advokátka učitelky Bednářové. Ta nyní žádá, aby byli potrestáni žáci, který ji při hodině natočili. V dopise také píše, že chování vedení školy „vykazuje známky diskriminačního až šikanózního jednání“.

Redakce iDNES.cz ve čtvrtek kontaktovala také advokátku češtinářky Janu Kudynovou, která však na zaslaný e-mail doposud nereagovala. V její advokátní kanceláři muž na telefonu, který se odmítl představit, ve čtvrtek sdělil, že je právnička časově vytížena a ozve se případně později.

„Já to odmítám. Nemyslím si, že to bylo diskriminační, ale chápu, že se paní učitelka brání,“ říká Šindelová. Zároveň dodává, že Bednářová jako učitelka měla výsledky a pracovala dobře.

Obranu ze strany paní učitelky ale naopak nechápe starosta Ondřej Kolář. Podle něho by v této chvíli měla spíše „zalézt a zpytovat svědomí, a ne to ještě obracet proti dětem“. „To je jako když zloděj křičí ‚Chyťte zloděje‘. Vím, že si paní učitelka najala advokátku a začala vyhrožovat škole a dětem, což já považuji za naprosto nepřípustné,“ doplnil Kolář.

Děti jednaly v sebeobraně

„Samozřejmě, že naše děti vědí, že nemají nahrávat,“ říká zástupkyně Šindelová v kontextu toho, že pořizování video či audio záznamů během výuky je podle školního řádu zakázané. Nahrávka byla ale podle ní natočena v sebeobraně, až když děti nevěděly kudy kam.

Ředitelka Riedlová již minulý týden uvedla, že dotyční žáci nebudou za porušení školního řádu řádu potrestáni. „Řekl bych, že tady je to v zájmu jakéhosi vyššího principu mravního a ty děti se zachovaly opravdu naprosto správně,“ prohlásil starosta MČ Prahy 6.

Kauzou se již začala zabývat pražská policie, která zatím prošetřuje, zda učitelka při výuce překročila zákon. Podle starosty Koláře je dobře, že se věcí kriminalisté zabývají.

Ředitelka i širší vedení školy a učitelé čelí od zveřejnění kauzy útokům a nenávistným zprávám nejen v e-mailových schránkách, ale i na telefonu. Mimo jiné k útokům na školu na svých sociálních sítích vyzval Lubomír Volný.

Právní odpověď na takové jednání zástupkyně Šindelová nevylučuje, ale zatím ho podle jejích slov škola neplánuje. Ředitelka se má v pátek ráno sejít se starostou MČ Praha 6, aby mu celý případ vysvětlila a domluvili se na dalším postupu.