Rozsudek není pravomocný. Češtinářka, která se tématu ruské invaze věnovala s žáky osmé třídy v hodině slohu, na svých výrocích trvá.

Soudkyně Eliška Matyášová řekla, že valnou částí světa byla agrese Ruské federace na Ukrajinu odsouzena, o čemž bylo v době, kdy Bednářová žákům přednášela, masivně informováno. „To znamená, že paní obžalovaná s tímto musela být srozuměna,“ uvedla soudkyně.

Podotkla, že kdyby Bednářová podobné výroky pronesla například před svými přáteli, nebyla by pravděpodobně nijak stíhána. „Tady je to škodlivé právě z toho důvodu, že si vybrala děti ve věku 13, 14 let, které si vzala jako rukojmí a které nemohly dělat nic jiného, než tam sedět a její názory absorbovat,“ uvedla soudkyně.

Zdůraznila, že Bednářovou nikdo nesoudí za její názory. „Obžalovaná si může myslet co chce, ale nesmí k tomu zneužít své postavení učitele,“ řekla Matyášová. Kurz na posílení mediální gramotnosti učitelce soudkyně nařídila proto, že má podle ní problém s rozlišováním dezinformací a propagandy.

Při vynášení rozsudku Bednářová i její příznivci některé části hlasitě komentovali, soudkyně je napomenula, že pokud budou vyrušovat, nechá je vyvést.

Případem se soud zabýval už poněkolikáté

Obvodní soud pro Prahu 6 se případem zabýval potřetí. Dvakrát učitelku osvobodil, napodruhé rozsudek potvrdil i odvolací senát. Rozsudky ale letos v lednu zrušil Nejvyšší soud, nařídil, aby se soudy více zabývaly tím, zda Bednářová naplnila objektivní a subjektivní stránku trestného činu.

Téma Ukrajiny otevřela Bednářová při výuce v Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze počátkem dubna 2022, tedy několik týdnů po začátku ruské invaze. Podle obžaloby v osmé třídě při hodině slohu uváděla, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace.

Žákům tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když žáci namítali, že ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá. Uváděla také, že podle ní ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy. Někteří žáci učitelce oponovali a její výklad si nahráli.

Bednářová, která se v podzimních volbách uchází o vstup do Sněmovny na pražské kandidátce hnutí Stačilo!, svůj proces označuje za politický. Dnes zopakovala, že za svými výroky stojí.

Hovořila také o tom, že na Ukrajině bylo mučeno ruské obyvatelstvo nebo že masakr v ukrajinské Buči dosud nebyl vyšetřen. Média podle ní o konfliktu neinformují pravdivě.

Žalobce pro pražskou češtinářku žádal podmíněný trest a pětiletý zákaz pedagogické, výchovné či jiné práce s dětmi. Její obhájci naopak žádali zproštění. Odvolávali se na svobodu slova, zdůrazňovali, že je potřeba jiné názory ve společnosti tolerovat. Mluvili také o tom, že některé z názorů, které Bednářová prezentovala, nyní slyší i od politiků, například od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Učitelka s třicetiletou praxí dostala po incidentu výpověď, kvůli které poté se školou neúspěšně vedla pracovněprávní spor. Podle soudů svým výkladem porušila školský zákon, interní předpisy školy i zákoník práce.