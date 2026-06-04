Dělám s žáky emoční inventuru. Nechci stres, říká kantorka roku. Učí latinu

Odborná porota na práci Lady Stuchlé ocenila třeba i to, že její výuka není jednotvárná. Studentům jen nepřednáší, ale nechává je samotné pracovat. Pomáhá jim zapamatovat si látku pomocí příběhů či asociací. A také propojuje předměty mezi sebou. „Učitel by neměl být jenom expertem na konkrétní předmět, ale měl by mít také psychologické dovednosti. Aby uměl motivovat žáky k učení. Moc bych si přála, aby se na to v pedagogice dával větší důraz,“ říká Stuchlá v rozhovoru pro iDNES.cz.
Středoškolákům předáváte znalosti o lidském těle a mysli. Využíváte tyto vědomosti, abyste výuku zlepšila? Máte triky, které vám usnadní práci?
Využívám je hojně. Hlavně si uvědomuju to, jak stres negativně ovlivňuje výkony žáka a jeho myšlenkové procesy. Takže zejména usiluju o to, aby žáci v mých hodinách cítili duševní pohodu a nebyli ve stresu.
Přála bych si, aby učitelé nebyli jenom experty ve svém předmětu či oboru, ale uměli motivovat žáky k učení a zajišťovat jejich duševní pohodu.