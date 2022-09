Přeplněné třídy a nesystematičnost. Pětina učitelů se netěšila zpátky do školy

„Školství dnes drží pohromadě silou vlastní vůle, ale kecá do něj každý. Přece každý chodil do školy, takže tomu rozumí,“ myslí si jeden z učitelů, který se zúčastnil průzkumu společnosti GTS Alive.

Ta v Česku zajišťuje studentské průkazy ISIC a učitelské ITIC a pravidelně mezi jejich držiteli dělá anonymní průzkumy. Jejich posledního šetření se zúčastnilo přibližně 300 kantorů ze základních a středních škol.

Téměř pětina oslovených (19,1 procenta) uvedla, že se zpátky do školy netěšila, přičemž neutrální názor na to mělo skoro deset procent kantorů (9,6). Když měli určit na škále 1 až 10, nakolik je jejich práce stresující, uvedlo více než 72 procent z nich šestku či vyšší číslo.

Přesto za jejich nevoli nastoupit zpátky do školy nebyli samotní studenti. O těch se kantoři zmiňovali spíš okrajově a v jiných souvislostech, než že by byli hlavním důvodem.

Balaš může utnout komplex ministra spasitele

Kromě místy přeplněných tříd dětí, což není pouze důsledkem ruské války na Ukrajině, si stěžovalo mnoho učitelů na neustále zvyšující se administrativní zátěž. Upozorňují, že je odvádí od toho, co je skutečně v jejich práci důležité. „Byrokracie narostla do takových rozměrů, že už téměř nezbývá čas na to, co je podstatou školství - na vedení žáků,“ myslí si další z oslovených pedagogů.

Častou odpovědí také bylo, že se ministři na školském rezortu točí. Kromě toho má každý nově příchozí komplex spasitele a dělá zbrklé změny, aniž by si prvně ověřil, zdali čerstvě nastavené postupy jeho předchůdce přinesou ovoce, nebo jsou špatné. Školství tak chybí systematičnost, místo toho žijí učitelé v neustalých změnách.

„Neustále dochází ke změnám. Každý ministr totálně překope systém, protože před ním se dělo všechno špatně,“ reaguje další kantor. Naděje by jim mohla svítat za Vladimíra Balaše, který převzal rezort po Petru Gazdíkovi teprve v červenci, dopředu už ale avizoval, že by rád pokračoval v práci, kterou započal právě Gazdík a před ním Robert Plaga.

„Prezident v zásadě souhlasil s tím, že je třeba pokračovat v tom, co už nastartoval exministr Plaga a Gazdík v tom pokračoval,“ řekl v červnu novinářům Balaš po schůzce s Milošem Zemanem, na které prezidentovi přednesl, že by rád pokračoval v rozdělané práci.

Pětina kantorů chce do dvou let skončit

V dřívějším průzkumu GTS Alive ze začátku prázdnin se učitelé vyjádřili, že hned pětina by do dvou let ve školství ráda skončila. Nejvážnějším důvodem jsou podle nich nízké platy, nedostatek peněz na kvalitní pomůcky do výuky či nedocenění jejich profese širokou veřejností (tento názor sdílelo 78,3 procenta tázaných).

„Stydím se říct, že jsem učitelka. Vídám otrávené výrazy okolí a řeči typu ‚No jo, vy furt máte prázdniny, berete peníze za nic a furt se vám něco nelíbí‘,“ popisuje nešťastně učitelka z Prahy 5, která nechtěla být kvůli stále aktivnímu úvazku ve školství jmenovaná, ale redakce její totožnost zná.