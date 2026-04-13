Jarmil Vepřek, lektor češtiny vystupující na sociálních sítích jako Běžící češtinář, hodnotí oba dva testy z češtiny jako nepříliš záludné, podle něj se ale obě zadání sobě navzájem velmi podobala. „Cermat se ani v jednom testu nedopustil žádného velkého šoku. Testy odpovídají tomu, co se dalo čekat. Chválím, že už se nedoplňují jednotlivá slova do přísloví. Doporučuji ale tolik nekopírovat první test, uvítal bych větší změny,“ shrnul Vepřek.
Kvíz: Zvládli byste přijímací zkoušky? Otestujte se ze zadání pro deváťáky
Právě česká přísloví a rčení byla v minulých letech často skloňovaným problematickým cvičením v přijímačkových testech. Zadání po uchazečích vyžadovalo doplnit celou frázi. Pokud ji člověk neznal, prakticky neměl šanci ji doplnit správně.
„Z mého pohledu byl první test z matematiky krásný. První čtyři úlohy byly dobře zvolené, měl by je zvládnout každý absolvent druhého stupně základní školy. A už zde šlo získat 14 bodů. Žádná úloha mi nepřišla těžká, matoucí ani zákeřně zadaná. U češtiny nedošlo k žádnému velkému překvapení. Texty byly v součtu o něco delší, než bývá zvykem, takže někteří mohli mít problémy s časem, pokud nemají dostatečně nacvičenou práci s textem, nebo sami dostatečně nečtou,“ míní Pavla Kaiseršatová, učitelka matematiky na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci.
Bez kružítka ke zkoušce nechoď. Novinářka si vyzkoušela přijímačky na vlastní kůži
Kromě toho, že byla u přijímacích zkoušek zadavatelkou, soukromě také několik žáků doučovala. „Podle toho, co mi řekli žáci, které jsem připravovala na přijímačky, čeština nebyla těžká, spíše dělali zbytečné chyby, které si později sami uvědomili, když si procházeli výsledky,“ dodává Kaiseršatová.
Obtížnost se zvýšila, tvrdí uchazeči
Deváťáci, s nimiž redaktoři iDNES.cz mluvili, ale tak nadšení nejsou. „V pondělí mi čeština přišla těžší než minule. Bylo tam hodně úloh na větné členy. V dlouhém výchozím textu se to nehledalo úplně snadno,“ hodnotí deváťačka Jitka.
Adéla, která by ráda studovala na gymnáziu, hodnotí oba testy z češtiny jako obdobně náročné, ten matematický jí ale v pondělí přišel obtížnější. „Matematika byla určitě náročnější při druhém pokusu. Horší byly i klasické příklady a rovnice, ale taky slovní úlohy,“ míní Adéla z Brna.
Deváťáci opět psali přijímačky. Druhý pokus z matematiky jim přišel těžší
Martin, který chce na Střední zdravotnické škole v Jaselské ulivi v Brně navštěvovat večerní studium, míní, že podcenil trénink. Ale sám už v nemocnici pracuje, takže na pilné procvičování mu nezbývalo tolik času. „Příklady v pátek byly lehčí, ale dneska (v pondělí) jsem to napsal lépe, protože jsem se z prvního termínu mohl poučit. Tušil jsem už více, co tam bude. První sadu úloh na vytýkání a zjednodušení zlomků bych bez toho nedal,“ přiznává Martin.
Ti uchazeči, kteří v pátek či v pondělí ze závažných důvodů nemohli testy psát, dostanou možnost zkoušky složit 29. a 30. dubna. V úterý 14. a ve středu 15. dubna skládají jednotnou přijímací zkoušku mladší děti, které se hlásí na víceletá gymnázia.
Jestli se uchazeči na nějakou střední školu dostali, se dozví 15. května.