Cermat nešokoval a je dobře, že ustoupil od přísloví. Učitelé hodnotí přijímačky

Josef Dyntr
Markéta Lankašová
  16:14
Deváťáci za sebou mají oba termíny jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Podle učitelů a lektorů nebylo zadání ani jednoho z testů záludné. Chválí Cermat, že snížil obtížnost matematiky proti lednovým zkouškám nanečisto a z češtiny vynechal proklínané cvičení. Žáci ale mají pocit, že se náročnost mezi pátkem a pondělkem zvýšila.
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10. dubna 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....
31 fotografií

Jarmil Vepřek, lektor češtiny vystupující na sociálních sítích jako Běžící češtinář, hodnotí oba dva testy z češtiny jako nepříliš záludné, podle něj se ale obě zadání sobě navzájem velmi podobala. „Cermat se ani v jednom testu nedopustil žádného velkého šoku. Testy odpovídají tomu, co se dalo čekat. Chválím, že už se nedoplňují jednotlivá slova do přísloví. Doporučuji ale tolik nekopírovat první test, uvítal bych větší změny,“ shrnul Vepřek.

Právě česká přísloví a rčení byla v minulých letech často skloňovaným problematickým cvičením v přijímačkových testech. Zadání po uchazečích vyžadovalo doplnit celou frázi. Pokud ji člověk neznal, prakticky neměl šanci ji doplnit správně.

„Z mého pohledu byl první test z matematiky krásný. První čtyři úlohy byly dobře zvolené, měl by je zvládnout každý absolvent druhého stupně základní školy. A už zde šlo získat 14 bodů. Žádná úloha mi nepřišla těžká, matoucí ani zákeřně zadaná. U češtiny nedošlo k žádnému velkému překvapení. Texty byly v součtu o něco delší, než bývá zvykem, takže někteří mohli mít problémy s časem, pokud nemají dostatečně nacvičenou práci s textem, nebo sami dostatečně nečtou,“ míní Pavla Kaiseršatová, učitelka matematiky na Střední zdravotnické škole v Jindřichově Hradci.

Kromě toho, že byla u přijímacích zkoušek zadavatelkou, soukromě také několik žáků doučovala. „Podle toho, co mi řekli žáci, které jsem připravovala na přijímačky, čeština nebyla těžká, spíše dělali zbytečné chyby, které si později sami uvědomili, když si procházeli výsledky,“ dodává Kaiseršatová.

Obtížnost se zvýšila, tvrdí uchazeči

Deváťáci, s nimiž redaktoři iDNES.cz mluvili, ale tak nadšení nejsou. „V pondělí mi čeština přišla těžší než minule. Bylo tam hodně úloh na větné členy. V dlouhém výchozím textu se to nehledalo úplně snadno,“ hodnotí deváťačka Jitka.

Adéla, která by ráda studovala na gymnáziu, hodnotí oba testy z češtiny jako obdobně náročné, ten matematický jí ale v pondělí přišel obtížnější. „Matematika byla určitě náročnější při druhém pokusu. Horší byly i klasické příklady a rovnice, ale taky slovní úlohy,“ míní Adéla z Brna.

Martin, který chce na Střední zdravotnické škole v Jaselské ulivi v Brně navštěvovat večerní studium, míní, že podcenil trénink. Ale sám už v nemocnici pracuje, takže na pilné procvičování mu nezbývalo tolik času. „Příklady v pátek byly lehčí, ale dneska (v pondělí) jsem to napsal lépe, protože jsem se z prvního termínu mohl poučit. Tušil jsem už více, co tam bude. První sadu úloh na vytýkání a zjednodušení zlomků bych bez toho nedal,“ přiznává Martin.

Ti uchazeči, kteří v pátek či v pondělí ze závažných důvodů nemohli testy psát, dostanou možnost zkoušky složit 29. a 30. dubna. V úterý 14. a ve středu 15. dubna skládají jednotnou přijímací zkoušku mladší děti, které se hlásí na víceletá gymnázia.

Jestli se uchazeči na nějakou střední školu dostali, se dozví 15. května.

robert_plaga_msmt

Je za námi druhý termín přijímaček na čtyřleté a nástavbové obory.
Správné odpovědi si můžeš zkontrolovat TADY
Chceš vidět i zadání? Mrkni na web Cermatu (odkaz v biu), nebo napiš do komentáře a pošleme ti odkaz do DM
Držíme palce všem
#robertplaga #msmt #ministerstvoskolstvi #jpz #prijimackynastredni

13. dubna 2026 v 14:00, příspěvek archivován: 13. dubna 2026 v 14:29
Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

