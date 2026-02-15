Žalostný počet kvalifikovaných učitelů potvrzují i další české vysoké školy. Vyzývají proto ministerstvo školství, aby problém řešilo, podpořilo budoucí učitele, zvýšilo jejich ohodnocení i atraktivitu oboru.
Prohlubování problému hrozí podle expertů i kvůli stáří současných učitelů. Současná generace padesátníků, kteří učí na základních a středních školách, půjde během deseti let do důchodu, v Česku přitom tvoří třetinu pedagogů. Podle univerzit se je podaří nahradit jen velmi těžko. Počet absolventů učitelských oborů totiž klesá a bude klesat i nadále.
Přihlášek ubývá
Úbytek zájmu hlásí univerzity především u přírodních věd, matematiky či informatiky. „Podle našich dat se růst zájmu o učitelství do roku 2023 zvyšoval, nyní se však zastavil a počet přihlášených klesá. Negativně se na zájmu mohlo podepsat množství negativních zpráv z posledních let, jakými jsou revize rámcových vzdělávacích programů či problémy s financováním škol z konce roku 2025,“ vyjmenovává vedoucí Oddělení vnějších vztahů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Jan Šplíchal.
Na Západočeské univerzitě v Plzni klesl zájem o studium učitelství přírodních věd v minulém roce o devět procent. Stav není ideální ani u matematiky, německého jazyka či informatiky. Podle zástupců univerzity se situace nezlepší bez pomoci z ministerstva. „Naše popularizační aktivity nejspíše nebudou stačit. K řešení bude nutné zapojení státu například cíleným systémem stipendií a dalších pobídek,“ soudí zdejší děkan a šéf Asociace děkanů pedagogických fakult Pavel Mentlík.
Ministerstvo školství kvůli nedostatku učitelů v minulém roce, ještě pod vedením Mikuláše Beka (STAN), „objednalo“ více kapacit pro zájemce o učitelství na pedagogických fakultách. Jinými slovy resort školství zadal univerzitám, aby produkovaly více kantorů. Do roku 2037 ministerstvo plánuje plošně zvýšit počet studentů na fakultách o 10 procent. U přírodovědních oborů, kde nyní na školách chybí osm tisíc kvalifikovaných učitelů, by mělo jít až o 20 procent.
Univerzity však upozorňují, že samotné navýšení počtu míst pro uchazeče nebude dostatečné. „U přírodních věd je nepoměr mezi počtem podaných přihlášek a skutečným počtem absolventů, kterých ubývá,“ konstatuje mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák.
Jasnější vyhlídky a více peněz
Mezi nástroji, které by mohly pomoci situaci zlepšit, jmenují odborníci například celoživotní vzdělávání učitelů nebo zavedení vícenásobného kariérního systému, který by mohl učitelům přinést lepší představu o jejich postupu. Tento návrh podporuje i současný ministr školství Robert Plaga (za ANO), který kariérní řád prosadil také mezi priority programového prohlášení současné vlády.
K zatraktivnění oboru by rád přispěl i zvýšením nástupního platu učitelů s vysokoškolským vzděláním na úroveň 50 tisíc korun, aby se financování školství dostalo na průměr zemí OECD. Redakce iDNES.cz se na Plagu obrátila s dotazem, zda aktuální „volání o pomoc“ univerzit vyslyší a jaké další řešení by rád přinesl, na dotazy ale do uzávěrky nereagoval.
Situace s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se liší podle krajů. Nejhorší je na Karlovarsku, kde má téměř 20 procent učitelů nedostatečné pedagogické vzdělání. A to přesto, že v kraji již několik let dostávají nastupující učitelé náborové příspěvky. Situace je vážná také ve Středočeském kraji (18,7 procenta učitelů bez řádného vzdělání), v Praze (15,7 procenta) nebo Ústeckém kraji (12,3 procenta). Naopak ve Zlínském kraji jsou na školách pouze necelá čtyři procenta nekvalifikovaných kantorů.
Vzhledem k odchodům části učitelů do důchodu se ale situace může brzy zhoršit i tam. „To, co nyní vidíme na datech v Karlovarském kraji a dalších rizikových místech, se může brzy stát realitou i na dalších místech,“ upozorňuje děkan Jančařík.