Sežeňte nám učitele, žádají školy Plagu. Chybějí tisíce kvalifikovaných pracovníků

Josef Dyntr
  19:18
V Česku chybí celkem dvanáct tisíc kvalifikovaných učitelů a v řadě krajů se situace dál zhoršuje. „Situace je kritická a čas se krátí,“ varuje děkan Pedagogické fakulty UK Antonín Jančařík. „Problém se ještě bude prohlubovat, potřebujeme, aby stát, školy i organizace v terénu táhly za jeden provaz,“ dodává děkan.
Žalostný počet kvalifikovaných učitelů potvrzují i další české vysoké školy. Vyzývají proto ministerstvo školství, aby problém řešilo, podpořilo budoucí učitele, zvýšilo jejich ohodnocení i atraktivitu oboru.

Stárnout nepostačí. Kariérní řád zvýhodní aktivní učitele, plánuje Plaga

Prohlubování problému hrozí podle expertů i kvůli stáří současných učitelů. Současná generace padesátníků, kteří učí na základních a středních školách, půjde během deseti let do důchodu, v Česku přitom tvoří třetinu pedagogů. Podle univerzit se je podaří nahradit jen velmi těžko. Počet absolventů učitelských oborů totiž klesá a bude klesat i nadále.

Přihlášek ubývá

Úbytek zájmu hlásí univerzity především u přírodních věd, matematiky či informatiky. „Podle našich dat se růst zájmu o učitelství do roku 2023 zvyšoval, nyní se však zastavil a počet přihlášených klesá. Negativně se na zájmu mohlo podepsat množství negativních zpráv z posledních let, jakými jsou revize rámcových vzdělávacích programů či problémy s financováním škol z konce roku 2025,“ vyjmenovává vedoucí Oddělení vnějších vztahů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Jan Šplíchal.

Plaga plánuje zarazit reformu školní výuky. Někde však už podle nových pravidel učí

Na Západočeské univerzitě v Plzni klesl zájem o studium učitelství přírodních věd v minulém roce o devět procent. Stav není ideální ani u matematiky, německého jazyka či informatiky. Podle zástupců univerzity se situace nezlepší bez pomoci z ministerstva. „Naše popularizační aktivity nejspíše nebudou stačit. K řešení bude nutné zapojení státu například cíleným systémem stipendií a dalších pobídek,“ soudí zdejší děkan a šéf Asociace děkanů pedagogických fakult Pavel Mentlík.

Ministerstvo školství kvůli nedostatku učitelů v minulém roce, ještě pod vedením Mikuláše Beka (STAN), „objednalo“ více kapacit pro zájemce o učitelství na pedagogických fakultách. Jinými slovy resort školství zadal univerzitám, aby produkovaly více kantorů. Do roku 2037 ministerstvo plánuje plošně zvýšit počet studentů na fakultách o 10 procent. U přírodovědních oborů, kde nyní na školách chybí osm tisíc kvalifikovaných učitelů, by mělo jít až o 20 procent.

Univerzity však upozorňují, že samotné navýšení počtu míst pro uchazeče nebude dostatečné. „U přírodních věd je nepoměr mezi počtem podaných přihlášek a skutečným počtem absolventů, kterých ubývá,“ konstatuje mluvčí Ostravské univerzity Tomáš Neščák.

Podíl nekvalifikovaných učitelů

Jasnější vyhlídky a více peněz

Mezi nástroji, které by mohly pomoci situaci zlepšit, jmenují odborníci například celoživotní vzdělávání učitelů nebo zavedení vícenásobného kariérního systému, který by mohl učitelům přinést lepší představu o jejich postupu. Tento návrh podporuje i současný ministr školství Robert Plaga (za ANO), který kariérní řád prosadil také mezi priority programového prohlášení současné vlády.

Děti učí úředníci i ajťáci. Bez praxe. Česku chybí dvanáct tisíc učitelů

K zatraktivnění oboru by rád přispěl i zvýšením nástupního platu učitelů s vysokoškolským vzděláním na úroveň 50 tisíc korun, aby se financování školství dostalo na průměr zemí OECD. Redakce iDNES.cz se na Plagu obrátila s dotazem, zda aktuální „volání o pomoc“ univerzit vyslyší a jaké další řešení by rád přinesl, na dotazy ale do uzávěrky nereagoval.

Situace s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se liší podle krajů. Nejhorší je na Karlovarsku, kde má téměř 20 procent učitelů nedostatečné pedagogické vzdělání. A to přesto, že v kraji již několik let dostávají nastupující učitelé náborové příspěvky. Situace je vážná také ve Středočeském kraji (18,7 procenta učitelů bez řádného vzdělání), v Praze (15,7 procenta) nebo Ústeckém kraji (12,3 procenta). Naopak ve Zlínském kraji jsou na školách pouze necelá čtyři procenta nekvalifikovaných kantorů.

Boj o odklady je masakr, tvrdí rodiče. Nová pravidla zápisu prvňáčků mnozí obcházejí

Vzhledem k odchodům části učitelů do důchodu se ale situace může brzy zhoršit i tam. „To, co nyní vidíme na datech v Karlovarském kraji a dalších rizikových místech, se může brzy stát realitou i na dalších místech,“ upozorňuje děkan Jančařík.

