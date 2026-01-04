Vyučujícím přírodních věd a informatiky na základní škole a gymnáziu je teprve šestým rokem, přesto se dostal mezi jedenáctku nejinspirativnějších učitelů Česka v aktuálním ročníku Global Teacher Prize. „V létě mi děti píšou a posílají fotky, co kde v přírodě objevily,“ říká Pavel Daněk v rozhovoru pro iDNES.cz.
Co je na popularizaci vědy nejtěžší?
Najít u lidí něco, co je donutí se zamyslet. Snažím se v lidech probouzet otázky, ať se ptají, hledají sami v sobě a zkoušejí zpochybňovat svůj názor. To dělám i u sebe. Když narazím na až příliš super informaci, je to podezřelé.
Lidé jsou často nastavení tak, že když se dospělí pletou, jsou hloupí. Ale to není pravda. Nemůžeme být specialisty na všechno. Musíme se učit celý život.