„Cítím potřebu se vám omluvit za slova, která byla Tomiem Okamurou pronesena a která jsou v přímém rozporu s fakty, historickou zkušeností i základními principy humanity, solidarity a odpovědnosti,“ píše Kolář v dopise.
Okamura podle něj reprezentuje pouze menšinovou část společnosti, jeho hlas je díky veřejné funkci slyšitelný nepoměrně více, než by odpovídalo skutečným postojům většiny obyvatel České republiky.
„Tyto výroky jsou jeho osobním politickým postojem a nelze je paušálně vztahovat na jiné členy Parlamentu ČR ani na českou společnost jako celek,“ pokračuje Kolář.
V Česku je podle něj mnoho lidí, kteří cítí solidaritu a vděčnost vůči Ukrajině a jejím občanům. „Ukrajina dnes nebrání pouze své území. Brání samotný princip, že hranice se nemění silou a že násilí nemůže přepsat právo. Pokud by Ukrajina padla, nebyla by to jen její porážka – byla by to porážka demokratických hodnot, na nichž stojí i naše vlastní svoboda,“ píše Kolář v petici, kterou od pátku podepsalo téměř 30 tisíc lidí.
V petici také Kolář vyjmenovává události, které Ukrajinci museli nebo musí čelit, včetně rusifikace, masového zabíjení civilistů v Buči nebo zničení Mariupolu.
Okamura mluvil o Ukrajincích jako o zlodějích
Kolář tak reagoval na Okamurův novoroční projev. V něm šéf Sněmovny kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl Okamura.
Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
V nedělní Partii na CNN Prima News uvedl, že si za svými slovy stojí a že žádná z jeho prohlášení nejsou lživá.
Na Okamurova slova reagoval právě ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč, který uvedl, že jde o nepřijatelný výrok a ruskou propagandu. Kvůli této reakci si ho podle Aleny Schillerové pozve na schůzku ministr zahraničí Petr Macinka.
Opozice zase v reakci na Okamurovi výroky bude požadovat hlasování o jeho odvolání z funkce předsedy Sněmovny.