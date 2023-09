Učit se více venku, cvičit i o přestávce. Učitelé budou muset rozpohybovat děti

Podle inspekce jsou „pohybové dovednosti“ dětí dlouhodobě špatné a zhoršily se ještě během omezení při epidemii covidu.

Ministerstvo školství nyní připravuje projekt Aktivní škola, který má za cíl více rozhýbat děti ve školách i mimo hodiny tělesné výchovy. Pro učitele to bude další úkol navíc. Na spoustě škol už sice na častější pohyb dbají. Teď dostanou pro inspiraci manuál, co dalšího do výuky nebo přestávek ještě včlenit.