Na běžné základní škole učí průměrně patnáct učitelů. Podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu dva z nich míří do penze nebo už jsou v důchodovém věku. Počty mladých učitelů přitom dlouhodobě stagnují a není jasné, kdo by odcházející učitele mohl nahradit.
Podle letošní analýzy ministerstva práce a sociálních věcí polovina lidí v důchodovém věku již aktivně nepracuje. Přesto však existují učitelé, kteří by i v důchodovém věku ještě ve výuce pokračovali, byť na zkrácený úvazek.
V lokalitách, jako je například Černý Most, není o práci pedagoga zájem. Až se zruší odklady a zhorší se podmínky ve školách, nebude zde učit už nikdo.