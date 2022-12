V Česku není vzdělání investice. Asiaté si ho považují, říká učitel z Tchaj-wanu

Na začátek mě napadá možná až moc primitivní otázka. Proč se vlastně někdo v Asii začne učit česky?

Oni mají jiný systém přijímaček na vysoké školy. Je pro ně důležité dostat se na prestižní univerzitu, a už není tak zásadní, na jaký obor.

Když je na National Chengchi University (univerzita v Tchaj-peji, pozn. red.) nepřijmou na anglistiku nebo japanologii, jdou právě třeba na slavistiku, což pro ně je pořád dost dobrý obor. A někoho víc chytne čeština, někoho ruština. S námi ale mají více kulturních podobností a jsme jim blíž než Rusko, které je kulturně hodně specifické.

Na Tchaj-wanu jste strávil roky života. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Byl jsem na Tchaj-wanu od roku 2014, jako úplně první lektor češtiny vyslaný Domem zahraniční spolupráce v Praze. Na začátku se všechno nově rozjíždělo a Tchajwanci si nás nesmírně považovali, pořádali různé recepce tak, jak to mají rádi.

Tam nestačí jenom učit, je potřeba vymýšlet různorodé programy a organizovat akce. Milují jídlo, takže jsme často vařili, dělali jsme ochutnávky, na stánku jsme připravovali guláše, bramboráky a vše možné.

Jak Tchajwancům chutnala česká kuchyně?

Mají z ní trochu respekt. Porce jsou veliké, asijské jsou oproti nim malinkaté. Knedlík je pro ně zvláštní. Obvykle jim nechutná a ani nevědí co s ním, například ho přikusují rukou jako chléb. A většinou je pro ně české jídlo těžké.

A co české tradice?

Na některé koukali s otevřenou pusou. Když jsme jim ukázali pomlázku a co s ní provádíme, bylo to pro ně nepochopitelné. Ale třeba barvení kraslic je bavilo. Mladí Tchajwanci mají dost kolektivní mentalitu, takže jim vyhovuje skupinová práce a workshopy, protože se tam neupíná tolik pozornosti na jejich individuální výkony. Z těch jsou hodně nervózní.

Ondřej Geppert Pochází z Loštic na střední Moravě Vystudoval bohemistiku a historii na Univerzitě Palackého Češtinu pro cizince začínal vyučovat v Olomouci Později vyučoval na univerzitách v Praze (UK), v Tchaj-peji (NCCU) a nyní v Budapešti (ELTE) Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí vnímá jako přínosný nejen pro krajany a bohemisty v cizině, ale právě i pro vyslané lektory, a to výjimečným kontaktem se zájemci o češtinu z celého světa

Existují témata, která jsou pro ně vyloženě nepříjemná?

Politiku a čínskou otázku velká část z nich nerada diskutuje, hlavně starší generace. Vnímají tato témata jako svou vnitřní záležitost. Trochu se to ale mění díky mladší generaci.

Také jsou nejistí, když se řeší, kdo co umí a dokáže. Říkají často třeba ‚já angličtinu moc neumím‘, zkrátka mají zbytečně nízké sebevědomí. Proto je třeba jim ukázat, že to zvládnou.

Šok ze sprch i plavek

Zmínil jste, že jsme Tchajwancům kulturně bližší než třeba Rusko. V čem jsme si podobní?

V něčem máme podobné osudy. My se tady dlouhé roky potýkáme se Sovětským svazem a Ruskem, oni s komunistickou Čínou. Silně tam rezonuje jméno Václava Havla.

Když mí studenti navštívili Česko a byli na Moravě, líbilo se jim, že i my vedeme seznamování a konverzaci hodně přes jídlo. Při výjezdech do Česka vždy padaly první dotazy na to, kde se bude jíst, kdy bude oběd.

Výjezdy do Česka pro ně musely být velký zážitek.

Bylo zajímavé pozorovat, jak se setkávají dva odlišné světy. Pobývali i na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se dostali mezi evropskou mezinárodní komunitu, což byl pro některé trochu šok. Překvapilo je třeba, že kluci běžně holky navštěvovali na kolejích.

Další nedorozumění vzniklo v kolejních koupelnách, protože někteří Asiaté mají ve zvyku se očišťovat ještě před sprchovým koutem. Takže byly vyplavené koleje.

Zažili ještě nějaké další kulturní šoky?

Jednou jsme se studenty šli na koupaliště a asi 21letá dívka na sobě poprvé v životě měla bikiny. V Asii se všichni zakrývají, takže to pro ni bylo hodně nezvyklé. Říkala, že si připadá, jako kdyby byla nahá. Bála se vyjít ze šaten. Ale určitě už si zvykla, dnes tady žije a má českého manžela.

Český jazyk musí být pro Asiaty nesmírně náročný.

Mohou se česky naučit, ale trvá to delší dobu. Ze své učitelské praxe mám porovnání se Slovany. Oproti Rusům nebo Ukrajincům to Asiatům zabere přibližně dvakrát tak dlouho.

Čeština je úplně jiná, má odlišnou strukturu, je pro ně těžké správně poskládat větu, skloňování je také boj. A jak jsou takoví pečliví, chtějí přesně znát všechny tvary a výjimky. Jenže pak přijedou do Česka a narazí na obecnou češtinu.

Když cvičíme konverzaci a já studentovi namodeluju situaci, že vybíráme dárek a on mě musí odmítnout s tím, že chce dárek jiný, přijde mu hloupé mi rozporovat. Učitel tam má velkou úctu. V naší části Evropy se pořád vzdělání nebere jako taková investice. Ondřej Geppert

V čínštině je menší rozdíl mezi spisovným a hovorovým jazykem?

Na Tchaj-wanu se používá jak standardní čínština, kterou se píše, tak „tchajwanská“ čínština, kterou se mluví. Jsou zvyklí, že se jinak mluví než píše. Ale jak jsou důslední, tak by chtěli zapadnout a dělat věci stejně jako my.

To znamená i mluvit. Proto si dávají česká jména. Na Tchaj-wanu jsem učil na slavistice, kde se pojmenovávali třeba Ivan a Nasťa. Když pak začali studovat češtinu, dali si česká jména jako Honza nebo Jana.

Organizoval jste hodiny češtiny na Tchaj-wanu jinak, než kdybyste je měl třeba s evropskými studenty?

V prvním roce jsem zjistil, že mi v hodinách nikdo nemluví. Mají totiž velmi odlišné školní a akademické prostředí než my. Evropané jsou již od dob starého Řecka zvyklí diskutovat, ale ne se sebou vždy souhlasit. Ale jim přijde nezdvořilé nesouhlasit s učitelem, nebo ho dokonce odmítnout. Takže jsem musel něco vymyslet, abych je navedl k dialogu.

Osvědčilo se mi, že jim nedělá takový problém samostatný projev, na který se mohou připravit. Jen žádné spontánní reakce. Když mají dělat prezentaci, třeba ideálně v týmu, to si moc pěkně nachystají.

Jak v praxi vypadalo, že s vámi nechtěli nesouhlasit?

Když cvičíme konverzaci a já studentovi namodeluju situaci, že vybíráme dárek a on mě musí odmítnout s tím, že chce dárek jiný, přijde mu hloupé mi v tom rozporovat. Jsou zvyklí s autoritou souhlasit. A učitel tam má velkou úctu.

V naší části Evropy se pořád vzdělání nebere jako taková důležitá investice. Mnohdy slyšíme slova jako „úča“, lidé mají různé komentáře k tomu, že učitelé mají dva měsíce prázdnin.

Zvyklí žít v nebezpečí

Jak to na Tchaj-wanu nyní vypadá po politické stránce? Pohled z Česka může být zkreslený.

Teď mají zase dusnou atmosféru kvůli nastupující tchajwansko-čínské krizi. Naposledy tam taková situace byla v roce 1996. Odtud ale vše vypadá mírně horší, než to ve skutečnosti je. Tchajwanci jsou docela zvyklí, že jim Čína čas od času vyhrožuje zničením. Naučili se žít s nebezpečím.

V roce 2020 zemi navštívila česká delegace v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Jak významná událost to pro místní byla?

Bylo to pro Tchaj-wan neskutečně důležité. Vím to, protože jsem se s delegací setkal a sledoval i dozvuky té návštěvy. Tchajwanci vnímali jako velkou poctu, že za nimi přijede druhý nejvyšší činitel České republiky. Zároveň se ale návštěva odehrála v době covidu a tato setkání byla absolutně proti jejich pandemickým zásadám.

Dokázali udělat kompromis, česká výprava byla v takové bublině, nepotkávala se například s lidmi na ulici. Dodržovalo se samozřejmě časté testování. Celá organizace musela být neskutečně logisticky i finančně náročná. Bezesporu se navázaly zajímavé spolupráce a nové vztahy, že kterých čerpáme dodnes.

Zvedla se po návštěvě předsedy Senátu ochota místních učit se česky?

Ano, povědomí o češtině se tam rozšiřuje. Samozřejmě to nikdy nebude masová záležitost. Tchajwanců je 23 milionů. Je to relativně malá země, ale hustě osídlená, většina žije v několika aglomeracích a zbytek ostrova jsou hory. Takže i když bude čeština zavedená na dalších dvou, třech univerzitách, bude to úspěch.

Work-life balance neexistuje

Co ze života v Asii vám v Evropě schází?

Mně i mé rodině chybí tamní jídlo, knedlíčky a spoustu dalšího. Hodně jsme si oblíbili také bubble tea, který Tchajwanci vymysleli a umí ho výborně.

Vyhovovalo nám i počasí a pomalejší tempo života na okraji města. Lidé jsou takoví více vyklidnění. Sice v práci často dřou dlouhé hodiny, ale dokážou se potom víc zklidnit, nikdo se na ulici nehádá, nepostrkuje. Pečují také důstojně o svoje seniory.

Je naopak něco, co vám na Asii nevyhovovalo?

Nejspíš přístup ke covidu. Na Evropana byly všechny ty restrikce už trochu moc. My se neumíme takhle zatnout a obětovat, abychom byli zavření doma a nemohli ani vyjít na balkon.

Izolaci po příletu sledují přes polohu telefonu, který je 24 hodin denně aktivní, nesmí se vybít. Když se omylem vybije, přijde klidně i brzy ráno policejní kontrola.

V obecné rovině se dá říct, že mi chyběl zdravý individualismus, jasný názor, někdy i přímé jednání. Občas je dobré si s kolegy věci vyříkat a nechodit kolem horké kaše.

Vrátil byste se?

Pokud tamní covidová omezení zcela pominou, dokážu si to představit. Ale bylo by to už těžší, pro školáky je tam náročný život, je na ně kladený obrovský nápor, jsou ve škole od rána do večera, koncept volného času neexistuje.

Nějaký „work-life balance“ v rodinách nevedou, mají jenom „work and study“. Člověk musí být prostě nejlepší, aby se prosadil. Je to skutečně trochu něco jiného, než známe my.

Nyní učíte v Maďarsku. Jak vám za necelé dva roky přirostlo k srdci?

Budapešť je krásná, město hodně zelené a žije trochu jiným duchem než třeba Praha. Ale co se týče institucionálního zajištění a zázemí, je to po Tchaj-wanu obrovský rozdíl.

Na tchajwanských univerzitách si opravdu zahraničních lektorů považují, zajistí vhodné podmínky pro rodinu, bydlení, kancelář, školku pro děti. Člověk si na tento komfort rychle zvykne, a pak přijede do země, kde berou učitelé místní minimální mzdu.

A co maďarská mentalita?

Maďaři jsou také otevření, ale více jen mezi sebou. Mám pocit, že v Maďarsku panuje daleko větší míra nezájmu a apatie. Možná to souvisí s politickou situací. Zdá se mi, že Maďaři se mnohdy i bojí něco veřejně říct. Tchaj-wan je demokracie, což je v Asii výjimka. Maďarsko je zase výjimka, co se týče režimu v Evropě.

Z vaší odpovědi mám dojem, že Asie vám k srdci přirostla víc.

Ten dojem je správný. Je to místo, kde se nám s manželkou narodily dvě děti, kde nás ostatní přijali mezi sebe, mohli jsme tedy naprosto plnohodnotně fungovat.

Manželka stihla vystudovat mezinárodní MBA, potom se ještě přihlásila na doktorát. Dostali jsme tam do života opravdu hodně dobrého naděleno.