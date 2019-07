Zákony mají nově začít platit jen po dva dny v roce, schválili poslanci

Nové zákony budou nově nabývat účinnosti buď 1. července, nebo 1. ledna. Schválila to Sněmovna. "Inspirovali jsme se ve světě. Podobně to funguje ve Velké Británii a přináší to úspory," řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Nyní to posoudí Senát.