Finální účty za boj o Hrad: Babiš investoval do Macrona, Rohanová platila exekuci

V polovině týdne Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který dohlíží na financování stran a kampaní, uvedl, že zprávu o financování nedodalo ještě třináct lidí. Mezi nimi podle dostupných údajů například Pavel Zítko či Tomáš Březina. Na doplnění mají dotyční ještě několik dní, v opačném případě je čeká pokuta ve výši až 100 tisíc korun.

Naopak finální účetnictví již zveřejnili původní favorité voleb, a to prezident Petr Pavel, Andrej Babiš či Danuše Nerudová.

Pavlovi zbývalo 354 korun do limitu

Pokud jde o prezidenta Petra Pavla, ten utratil za prezidentskou kampaň 49 999 646 korun. Celkově mu na účtu přistálo přes 52 milionů korun. Je ale nutné zmínit, že maximum výdajů na prezidentskou kampaň je 40 milionů korun pro první kolo volby. Pro kandidáty, kteří postoupí do druhého kola, se maximum výdajů na kampaň navyšuje o dalších 10 milionů korun.

Ze zveřejněného materiálu například vyplývá, že propagační materiály Pavla stály asi 4,7 milionů korun, marketingové služby pak vyšly na zhruba 5 milionů korun a mediální náklady přes 27 milionů korun.

Náklady na prezidentskou kampaň Petr Pavel. | foto: iDNES.cz

Pavel však dostal od úřadu rekordní 60tisícovou pokutu za nesrovnalosti v souvislosti s údaji o dárcích.

Náklady na letenky

To Andrej Babiš, který v prezidentském klání skončil na druhém místě, utratil 49 324 028 korun. Téměř milion korun Babiš utratil třeba za analýzy a výzkumy. Reklama a inzerce ho vyšla na 9,1 milionu korun, přes 14 milionů pak utratil třeba za letáky a jejich distribuci.

V podrobných nákladech se například objevila částka 242 700 a 7 026 korun, které jsou označeny jako letenky, výjezd. Současně je u vyšší částky, která byla uhrazena letecké společnosti Smartwings, uvedeno - talk show, cestovné, nájem dopravních prostředků a spotřeba pohonných hmot. Redakce iDNES.cz oslovila mluvčího hnutí ANO Martina Vodičku, zda se jedná o náklady spojené s cestou za francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Náklady na leteckou přepravu Andrej Babiš. | foto: iDNES.cz

Vodička však dosud na dotaz nereagoval. Že cesta poputuje do nákladu za prezidentskou kampaň, však potvrdil na začátku února pro server iRozhlas.cz.

Babiš za Macronem vyrazil letos v lednu. Před odletem však tvrdil, že má s Macronem přátelský vztah a odmítl, že jde o marketingový tah. Na transparentním účtu hnutí ANO, ze kterého Babiš hradil výdaje na prezidentskou kampaň, se na začátku února objevila částka 434 232,13 koruny.

V kolonce u odchozí platby pak podle iRozhlas.cz stálo „Odchozí platba – TPL letecká přeprava“. Taková částka se však nyní v detailním účetnictví neobjevila, a to ani název společnosti.

Náklady na prezidentskou kampaň Andrej Babiš. | foto: iDNES.cz

Danuše Nerudová ve finálním účetnictví uvedla, že utratila zhruba 36,7 milionů korun. Dary přitom měla přes 34,1 milionů korun, k tomu jiné bezúplatné plnění v hodnotě asi 986 tisíc korun. Nerudová stejně jako Pavel od úřadu vyfasovala pokutu 15 tisíc korun, a to za neoznačení propagace informací o zadavateli.

Od exekutora se snaží dostat peníze

Například Denisa Rohanová, která chtěla zasáhnout do boje o Hrad utratila za kampaň 743 125 korun. K tomu dostala dary ve výši 34 400 korun a jiná bezúplatná plnění činila 703 825. Rohanová však měla ohledně volebního účtu problémy s exekutorem.

Jak redakce iDNES.cz v polovině března upozornila, exekutor na přelomu ledna a února třeba zablokoval téměř půl milionu korun. Účet pak měla od začátku března nedostupný. Což byl podle ÚDHPSH problém.

Redakce iDNES.cz tehdy oslovila Rohanovou s dotazem, proč účet zrušila a co udělala s penězi. „Účet jsem zrušila, aby tam neskákaly neoprávněné exekuce. S úřadem jsem to řešila, jsem s ním ve spojení. Dneska (v pondělí 13. března, pozn. red.) jsem jim to dávala, mluvili jsme s paní minulý týden ve čtvrtek a řešila jsem to s nimi. Je to jenom kvůli tomu, kdy tam skočila ta neoprávněnka (neoprávněná exekuce pozn. red.) a zbytečně by tam nabíhaly poplatky za vedení účtu,“ hájila se Rohanová.

Doplnila, že nyní se od exekutora snaží dostat peníze, které jí byly podle jejích slov strženy neoprávněně. „Pozor. To, že tam skočí půl milionu mínus, neznamená, že ty peníze na tom účtu jsou,“ řekla dále Rohanová s tím, že pak na charitu půjde, co dostane zpátky od exekutora.

„To je zhruba 19 tisíc. Myslím si, že to bude velmi rychlé,“ dodala. Exekutor jí totiž zablokoval částku, kvůli které se stav účtu dostal půl milionu do záporu.

Nyní Rohanová ve finálním účetnictví uvedla, že celkem získala na transparentní účet 40 322 korun, z toho 5 922 korun od dárců, u nichž nejsou schopni přiřadit datum narození o pobyt. V srpnu 2022 soudní exekutor zablokoval transparentní účet, který na základě vyjádření ÚDHPSH o tom, že prostředky na něm nejsou majetkem kandidáta, ale musí být použity na volební kampaň, v listopadu 2022 opět odblokoval.