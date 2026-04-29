Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň

Charakteristicky černě zbarvená sršeň překvapila účastníky zájezdu nedaleko Rozvadova. „Naštěstí se ukázalo, že jde o jednoho jedince, který poletoval v autobusu vracejícím se ze zájezdu z Paříže. Ráno po zastávce na odpočívadle začala být sršeň aktivní, následně byla osazenstvem autobusu eliminována a nahlášena přes aplikaci Nahlaš sršeň,“ popisuje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Více jedinců podle Görnera v autobusu nalezeno nebylo. „Pro jistotu však budeme v následujících týdnech podrobně monitorovat okolí benzinové stanice ve spolupráci s místní pobočkou Českého svazu včelařů,“ popisuje Görner, specialista na invazní druhy .
„Ukazuje se, že je možný dovoz jedinců sršní i běžnou dopravou, nejen v kamionech se zbožím. Právě teď, v první půlce jara, hrozí riziko, že by mohlo dojít k dovozu přezimující královny, která by u nás mohla založit nové hnízdo. Je proto potřeba poletující královny odhalit dřív, než novou kolonii založí,“ popisuje přírodovědec.
Podle dosavadních poznatků se sršeň asijská do České republiky dostala především již zmiňovanou přepravou zboží. Do Evropy se z jihovýchodní Asie dostala v roce 2004 a od té doby se zde šíří.
Od tuzemské domácí sršně obecné pozná podle tmavšího těla a charakteristických žlutě zbarvených konců končetin. Napadá včelstva a je nebezpečná i pro volně žijící druhy hmyzu. Nejúčinnější způsob boje proti jejímu šíření je včasné odhalení a likvidace hnízd, která se obvykle nacházejí vysoko v korunách stromů nebo v lidských stavbách.
„Pokud byste se i vy setkali s hmyzem, který sršeň asijskou připomíná, nahlaste prosím tento nález (s fotografií a udáním místa nálezu) na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cznebo přes aplikaci Nahlaš sršeň. Taková pozorování nám pomáhají. Děkujeme!“ dodává Görner.