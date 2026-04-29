Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň

Letos se poprvé na české území vyskytla nebezpečná sršeň asijské. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde o invazní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící hmyz. Více než lidem, je nebezpečná pro včely a další druhy hmyzu.
První potvrzený výskyt sršně asijské v České republice. Obří hnízdo našli odborníci na stromě v Plzni – Skvrňanech.

Sršeň čínská (neboli asijská) hodující na ulovené včele. Ty tvoří 75 procent...
Hasiči likvidují hnízdo sršní asijských v Plzni. (9. října 2023)
Sršeň asijská (vpravo) a obecná
Sršeň asijská je o něco menší než naše sršeň obecná, je tmavší a bezpečně se...
Charakteristicky černě zbarvená sršeň překvapila účastníky zájezdu nedaleko Rozvadova. „Naštěstí se ukázalo, že jde o jednoho jedince, který poletoval v autobusu vracejícím se ze zájezdu z Paříže. Ráno po zastávce na odpočívadle začala být sršeň aktivní, následně byla osazenstvem autobusu eliminována a nahlášena přes aplikaci Nahlaš sršeň,“ popisuje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více jedinců podle Görnera v autobusu nalezeno nebylo. „Pro jistotu však budeme v následujících týdnech podrobně monitorovat okolí benzinové stanice ve spolupráci s místní pobočkou Českého svazu včelařů,“ popisuje Görner, specialista na invazní druhy .

V Česku se šíří sršeň asijská. Včelaři se bojí oprávněně, říká přírodovědec

„Ukazuje se, že je možný dovoz jedinců sršní i běžnou dopravou, nejen v kamionech se zbožím. Právě teď, v první půlce jara, hrozí riziko, že by mohlo dojít k dovozu přezimující královny, která by u nás mohla založit nové hnízdo. Je proto potřeba poletující královny odhalit dřív, než novou kolonii založí,“ popisuje přírodovědec.

Podle dosavadních poznatků se sršeň asijská do České republiky dostala především již zmiňovanou přepravou zboží. Do Evropy se z jihovýchodní Asie dostala v roce 2004 a od té doby se zde šíří.

Od tuzemské domácí sršně obecné pozná podle tmavšího těla a charakteristických žlutě zbarvených konců končetin. Napadá včelstva a je nebezpečná i pro volně žijící druhy hmyzu. Nejúčinnější způsob boje proti jejímu šíření je včasné odhalení a likvidace hnízd, která se obvykle nacházejí vysoko v korunách stromů nebo v lidských stavbách.

Hmyzí invaze. Díky teplu se Českem šíří i obrovská žahalka, bodnutí hodně bolí

„Pokud byste se i vy setkali s hmyzem, který sršeň asijskou připomíná, nahlaste prosím tento nález (s fotografií a udáním místa nálezu) na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cznebo přes aplikaci Nahlaš sršeň. Taková pozorování nám pomáhají. Děkujeme!“ dodává Görner.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Havlíček slíbil byznysu mistrovskou zkoušku. Juchelka řekl, kolik míst zruší AI

Česko - Kazachstánské Business FÓRUM. Na snímku první místopředseda vlády a...

Celostátní sněm Hospodářské komory ČR v pražské hale O2 universum zvolí nové vedení komory. Na funkci prezidenta je nominován znovu Zdeněk Zajíček, který pozici zastává od roku 2023. „Potřebujeme...

29. dubna 2026  6:14,  aktualizováno  11:20

Ukrajina sestřelila rekordní počet ruských dronů, dosah svých výrazně zvýšila

V Dnipru natočili dopadající šáhed, poničil průmyslovou zónu.

Ukrajinská protivzdušná obrana v březnu sestřelila více než 33 000 ruských dronů různých typů. To je nejvíce za měsíc od chvíle, kdy Moskva invazi do sousední země před více než čtyřmi lety zahájila,...

29. dubna 2026  11:16

Soud podruhé rozhoduje v kauze Cimický, dříve lékaři uložil pět let vězení

Obvodní soud pro Prahu 8 dnes začne projednávat případ psychiatra Jana...

Obvodní soud pro Prahu 8 by ve středu mohl vynést druhý nepravomocný rozsudek v případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze znásilnění a vydírání. Předloni v listopadu muže uznal vinným ve...

29. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  10:55

Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:01,  aktualizováno  10:54

Symbol bojové efektivity. Kim ocenil vojáky, již se odpálili v boji po boku Rusů

Slavnostní otevření muzea věnovaného padlým severokorejským vojákům v konfliktu...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un poprvé veřejně přiznal praxi vojáků KLDR, kteří raději spáchali sebevraždu, než aby padli do zajetí Ukrajinců, s nimiž bojovali v ruské Kurské oblasti. Vojáky, kteří...

29. dubna 2026  10:49

Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album

Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Skupina Rolling Stones vystoupila v...

Kryptická reklamní kampaň kapely Rolling Stones pokračuje. Po vydání vinylového singlu Rough and Twisted se v několika světových městech objevily billboardy s ikonickým vyplazeným jazykem a slovním...

29. dubna 2026  10:46

Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...

29. dubna 2026  10:37

Neviděli jste ho? Z plzeňské zoo někdo ukradl zelený golfový vozík

Zloděj ukradl z areálu plzeňské zoo zelený elektrický golfový vozík. Na snímku...

V zoologické zahradě v Plzni řádil v noci na úterý zloděj. Ukradl elektrický golfový vozík, který slouží k převážení krmiva i zaměstnanců po areálu. Zoo se o pomoc obrací na veřejnost.

29. dubna 2026  10:34

Vyřazené autobusy z pražských ulic míří na Ukrajinu, pomohou ve dvou městech

Praha darovala ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale...

Hlavní město Praha spolu s Dopravním podnikem (DPP) darovalo ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale provozuschopných autobusů. Ty v následujících dnech zamíří na Ukrajinu, kde...

29. dubna 2026  10:30

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Velké přípravy do poslední chvíle. Prezident Kazachstánu přijal Babiše

Slavnostní uvítací ceremoniál v Astaně, při kterém se český předseda vlády...

Od našich zpravodajů v Kazachstánu Na závěr návštěvy Kazachstánu přijal českého premiéra Andreje Babiše (ANO) tamní prezident Kasym-Žomart Tokajev. Odpoledne se delegace přesune do Uzbekistánu. Babiš je na cestě po Ázerbájdžánu a...

29. dubna 2026  10:30

Okamura a Foldyna letí do Bělehradu. V plánu je setkání s Vučičem i EXPO

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamury a poslanec Jaroslav Foldyna (oba SPD) ve středu odletí do Srbska. Během dvoudenní návštěvy Bělehradu se Okamura potká také s prezidentem Aleksandarem...

29. dubna 2026  10:30

