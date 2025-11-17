Oslavy 17. listopadu vrcholí koncertem v Praze. Zazněla podpora i Ukrajině

Autor: ,
Přímý přenos   19:38
Účastníci Koncertu pro budoucnost ve spodní části Václavského náměstí dnes podpořili ve svých projevech Ukrajinu napadenou Ruskem i občanskou společnost. Své nové písně kritizující ruského prezidenta Vladimira Putina i starší skladby jako Havlíčku, Havle a Náměšť zazpíval písničkář Jaroslav Hutka.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

O potřebě existence neziskových organizací hovořil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a politický geograf Michael Romancov kritizoval vznikající vládu ANO, SPD a Motoristů, že v jejím programovém prohlášení chybí podpora Ukrajiny, která od roku 2022 čelí ruské agresi.

Akci která podle pořadatelů z občanského sdružení Nerudný fest propojuje hudbu, občanský dialog a hodnoty svobody a demokracie, sledovaly i v sychravém a deštivém počasí tisíce lidí. Přibližně pětihodinovým programem letos prováděli moderátoři Jenovéfa Boková a Jindřich Šídlo.

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí (17. listopadu 2025)
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Michal Mareda, frontman pardubické skupiny Vypsaná fiXa. (17. listopadu 2025)
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí (17. listopadu 2025)
Zpěv Modlitby pro Martu v podání Jana Ciny (17. listopadu 2025)
8 fotografií

Ústavní soudce Jan Wintr mluvil o české ústavě a jejích principech, které podle něho chrání svobodu. Pokojné střídání vlády a opozice u moci je znakem fungující demokracie, poznamenal.

Pánek vzpomínal na dobu před 36 lety. „Byl to skvělý happening vidět komunisty, jak se sypou, jak blekotají, jak si balí nádobíčko,“ řekl. Dnešek je podle něj o připomenutí tehdejších idejí o pravdivější, slušnější, otevřenější, čestnější a solidárnější společnosti. „Jak to tady bude vypadat, nezávisí jenom na politicích, to závisí na každém z nás,“ uvedl.

Politický geograf Romancov připomenul odchod sovětských vojsk i konec Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci. „Opustili jsme tehdy dvě důležité mezinárodní organizace, jejichž prostřednictvím nás Moskva držela pod krkem,“ podotkl. Následně Česko vstoupilo do NATO a do EU, v nich má podle Romancova svůj hlas. „Nejsme největší, nejsme nejsilnější, ale jsme vidět a slyšet,“ zdůraznil. Díky členství v těchto organizacích se v Česku podle něj nepodaří jen tak rychle zvrátit poměry.

Prvním vystupujícím byla skupina The Silver Spoons. Velký ohlas vyvolalo vystoupení skupiny Vypsaná fixa. „Rádi tohle datum vždycky oslavíme, protože konkrétně pro nás to v teenagerovském věku znamenalo obrovskou změnu. Došlo ke změně režimu a začala bezbřehá svoboda. To bylo skvělé, protože jsme byli ve věku, kdy to bylo pro nás úplně nejlepší. Tak to naší účastí tak trochu vracíme,“ okomentoval ČTK zpěvák Vypsané fixy Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi události 17. listopadu 1989, které odstartovaly sametovou revoluci a vedly k pádu komunistického režimu v tehdejším Československu.

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. S Ikonickou písní Marty Kubišové Modlitba pro Martu vystoupila zpěvačka Aneta Langerová.(17. listopadu 2025)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2025)
171 fotografií

Mezi účinkujícími jsou i Jasná Páka s Davidem Kollerem, Bára Poláková, Fvck_Kvlt, Anki, Wyfe, Prago Union a Dušan Vlk. Státní hymnu zazpívá písničkářka Anna Vaverková a Modlitbu pro Martu v 19:00 Aneta Langerová.

Prostor dostávají také řečníci a videovzkazy občanů, s nimiž mluvil štáb takzvaného Pojízdného Václaváku, který od 17. října dva týdny křižoval Česko. Oslovení podpořili občanskou společnost a neziskové organizace.

Proti vládě ANO protestovaly tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“

Řečníci se vyjadřují k pojistkám demokracie, jimiž je podle pořadatelů ústava, občanská společnost a neziskové organizace, součást mezinárodních organizací, odvaha, nezávislá média a média veřejné služby, svobodné volby a volební systém, svoboda slova a česká občanská soudržnost. Letošním tématem je ‚Pojistky demokracie: Vocamcaď pocamcaď‘.

Koncert pro budoucnost, který tradičně vedle kultury a zábavy otevírá také aktuální společenská témata, každoročně přiláká desetitisíce lidí.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Ruská vlajka a vojáci jako symboly stability? Jsou už v šesti afrických zemích

Záběr z náborového videa wagnerovců v Africe

Ruská armáda, která byla doposud velmi diskrétní ohledně svého působení na africkém kontinentu, je nyní přítomna v šesti afrických zemích, informovaly ruské státní televize. Moskva, izolovaná od...

17. listopadu 2025  19:48

Oslavy 17. listopadu vrcholí koncertem v Praze. Zazněla podpora i Ukrajině

Přímý přenos
Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí (17. listopadu 2025)

Účastníci Koncertu pro budoucnost ve spodní části Václavského náměstí dnes podpořili ve svých projevech Ukrajinu napadenou Ruskem i občanskou společnost. Své nové písně kritizující ruského prezidenta...

17. listopadu 2025  19:38

Autobus u Medíny narazil do cisterny a vznítil se. Z desítek cestujících přežil jeden

Příbuzní obětí nehody autobusu u Medíny (17. listopadu 2025)

Při autobusové nehodě poblíž saúdskoarabského svatého města Medína zemřelo 45 lidí, převážně indických poutníků. Jde o jednu z nejtragičtějších nehod v blízkovýchodní zemi za poslední roky.

17. listopadu 2025  19:24

Severokorejská tradiční medicína dobývá ruský trh. Slibuje zázraky

Severokorejská lékárnice podává zákazníkům přípravek z tradiční medicíny...

Severokorejské farmaceutické společnosti se pokoušejí v Rusku registrovat svá léčiva založená na tradiční „Korjo“ medicíně. O řadě z nich tvrdí, že mají až zázračné účinky jako vyléčení HIV,...

17. listopadu 2025  19:19

Meteorologové varují před náledím. Pozor by si měli dát chodci i řidiči

ilustrační snímek

Na většině území České republiky se může od dnešní osmé hodiny večerní tvořit náledí, někde také zmrazky, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ten v pondělí dopoledne vydal výstrahu se...

17. listopadu 2025  11:49,  aktualizováno  18:59

Proti vládě ANO protestovaly tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“

Na Staroměstském náměstí probíhá demonstrace spolku Milion chvilek pro...

Oslavy 17. listopadu se odpoledne a večer rozšířily z pražské Národní třídy do dalších míst v metropoli. Staroměstské náměstí v hlavním městě zaplnily tisíce lidí k protivládní demonstraci...

17. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  18:41

Mladým Němcům poví o zločinech diktatur hologramy. A co kolonie? ozvali se kritici

Německá vláda ve středu schválila novou koncepci pro místa, která připomínají...

Německá vláda ve středu schválila novou koncepci pro místa, která připomínají zločiny nacistické a komunistické diktatury. Kvůli stále menšímu počtu pamětníků hodlá napříště více sázet na...

17. listopadu 2025  18:28

OBRAZEM: Pískot, potlesk a záchodová mísa. Jaký byl letošní 17. listopad

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Pietní místo na pražské Národní třídě se 17. listopadu opět stalo místem, kam směřovaly kroky mnoha politiků. Z přihlížejícího davu přicházel potlesk i pískot podle politických preferencí. Mezi...

17. listopadu 2025  18:15

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

17. listopadu 2025  17:48

Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici

Letecký pohled na vesnici Plauru v Rumunsku. (12. září 2023)

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první...

17. listopadu 2025  16:41,  aktualizováno  17:32

Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Prezident Petr Pavel se vyhnul odpovědi na otázku, zda bude podruhé kandidovat do prezidentské funkce. Zeptal se ho na to v Činoherním klubu herec Marek Daniel při představení Sametový díl Kanceláře...

17. listopadu 2025  17:15

Až tři hodiny elektřiny denně zdarma. Austrálie testuje přelomový projekt

Dělník čistí solární panely na střeše předměstského domu v jižní Tasmánii....

Už příští rok by některé domácnosti v Austrálii mohly až tři hodiny denně spotřebovávat elektrickou energii úplně zdarma. Důvodem je rozmach obnovitelných zdrojů, díky němuž se v zemi výrazně zvýšila...

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.