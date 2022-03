Kvůli uprchlíkům nás vyhazují. Nesmysl, říká hejtman Kuba, starosta čelí útokům

„Vůbec! Právě píšu prohlášení na stránky úřadu, protože se to nezakládá na pravdě,“ sdělil zděšeně redakci iDNES.cz oslovený starosta Bezdědovic Jiří Bláha.

Přiznává, že část příběhu pana Thorovského pravdivá je - tedy že rodinu navštívil v otázce bydlení. Pak se už ale jejich výpovědi rozcházejí.

Zatímco nájemník a autor naštvaného facebookového příspěvku tvrdí, že jim Bláha nařídil co nejdřívější vystěhování, starosta přináší odlišný pohled na věc.

„Přišel jsem za nimi slušně se zeptat, protože vím, že koupili nemovitost v Blatné,“ říká Bláha s tím, že od krajského úřadu dostali dotaz, jestli budou schopni vytvořit ubytovací místa pro uprchlíky.

„Přišel jsem se zeptat, jestli už předělávají a v jakém časovém horizontu budou schopni ten byt uvolnit, abych to mohl dát na vědomí krajskému úřadu,“ dodává starosta.

Starostovi chodí nechutné zprávy

Popisuje, že nic jiného nájemníkům neřekl a už vůbec jim nedal nůž na krk vypovězením smlouvy. „Nikoho jsem nevyhodil, nikomu jsem nedal výpověď ani ho nevystěhoval,“ říká zkroušeně a ujišťuje: „Jistě, smlouva jim platí normálně do konce roku 2022.“

Jenže poté, co obyvatel obce obvinil na sociálních sítích starostu z neférového jednání, rozpoutalo se hotové peklo. „Mám dnes telefon za telefonem, nechutné sms zprávy. Jsem z toho fakt špatný,“ mrzí Bláhu.

K facebookovému příspěvku se dostal i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který si od dvojice partnerů nejprve vyžádal podrobnější informace a diskutoval s nimi, načež se s Bláhou spojil a později mu dal i za pravdu.

Martin Kuba Milí Jihočeši, rád bych uvedl na pravou míru informace, které jsem dnes zachytil na Facebooku a považuji za nutné je hned v úvodu vyvrátit. Údajně jsem měl nařídit starostům obcí, aby vypovídali nájmy v obecních bytech stávajícím českým nájemníkům, protože musí byty uvolnit pro ukrajinské uprchlíky.



Je to ÚPLNÝ NESMYSL! A prosím nepřipusťme šíření takových nesmyslů! Těch dezinformací bude čím dál víc a je třeba s tím od začátku bojovat!



Nic takového jsem nenařídil a nic ta...kového se nesmí dít. Jen v souvislosti s tím jsem také od starostů dostal informace, že v některých obcích využívají obecní nájemní byty lidé, kteří mají ještě svoje vlastní byty nebo domy. I když se přiznám, že takovou situaci moc nechápu, a asi se jedná o jednotky případů, nechávám takové případy na posouzení jednotlivých starostů. A případně se na mě obratťe.

„Myslím, že pan starosta se na Vás obrátil hlavně proto, že ví, že máte ještě jinou nemovitost v Blatné. Pokud by to tak nebylo, tak by se na Vás, nebo (obecně na) takovou rodinu vůbec neobracel. Proto považuji Váš příspěvek z tohoto pohledu „zevšeobecňování“ za velmi zavádějící a nebezpečný,“ napsal pod příspěvek Kuba.

Redakce iDNES.cz oslovila i Thorovského. Ten připustil, že situace byla opravdu taková, jak popsal starosta Bláha, včetně platnosti smlouvy do konce roku 2022.

„Pan starosta nám přišel sdělit informaci, že předevčírem večer proběhla videokonference se starosty jihočeských obcí a hejtmanem. Ten starostům sdělil, že každá obec bude muset vyčlenit ubytovací místa pro lidi z Ukrajiny,“ začal Thorovský popisovat události posledních hodin.

„Řekl nám, jak to vidíme s rekonstrukcí, kdy se budeme moci přestěhovat. Odpověděl jsem mu, že to nedokážu odhadnout, to je práce minimálně na tři čtyři měsíce, to není hned. Nakonec mi řekl, že když to bude nutné, bude se to muset vyřešit dvouměsíční výpovědní lhůtou, kdy řekl, že ‚je nouzový stav, tak nevím, jestli to bude opravdu dva měsíce. Ze zákona, když se nic neděje, jsou dva měsíce, ale máme nouzový stav a nevím, jak to je. Třeba to může být rychleji,‘“ doplnil Thorovský podrobnosti.

Příspěvek jsem nemířil na starostu, vysvětluje pisatel

Dále upřesnil, že svůj facebookový příspěvek nemířil na starostu a rozčiloval se pouze nad situací obecně.

„Pozor, neosočil jsem našeho starostu, nechci, aby měl problémy. Teď jsem s ním mluvil a celou situaci mu vysvětlil, že to nebylo mířené proti němu,“ říká.

Z jednání měl ale dojem, že by Čech mohl být „vyhozen“ z bytu na úkor nově příchozích lidí. Proto napsal svůj rozhořčený příspěvek na sociální síť. „Přispěl jsem na Ukrajinu, nepřeju nikomu nic tak ošklivého jako je válka, je třeba jim pomoct, ale ne na úkor Čechů,“ dodává Thorovský.