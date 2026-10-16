„Dnes totiž to funguje tak, že pouze v tom elektronickém obchodě zaškrtnete, že vám je 18 let, což může udělat každé dítě, potom si tento nákup s alkoholem, i tvrdým, zašlete do jakéhokoliv boxu a bez jakéhokoliv ověření věku si ten alkohol můžete vyzvednout. Myslím si, že to je prostě legislativní díra, je to nedořešeno,“ řekla místopředsedkyně opozičního hnutí STAN Michaela Šebelová.
Návrh na restrikci předkládá společně s kolegyní z hnutí STAN Ester Weimerovou, lidovcem Tomem Philippem a poslankyněmi za Piráty Barborou Pipášovou a Ester Šrámkovou.
Chtějí to prosadit do návrhu zákona, jímž chce vláda omezit kratom, což by poslanci mohli začít projednávat už příští týden.
„Samotnou mě překvapuje, že když tak tvrdě vláda postupuje proti kratomu, proč zavírá oči před tím, že si dneska každý úplně v pohodě může koupit alkohol online,“ poznamenala Šebelová.
V pátek ráno místopředsedkyně STAN navrhla, aby poslanci o omezení online prodeje alkoholu jednali přednostně.
Opatření k omezení prodeje alkoholu slíbil už v létě ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Omezení online prodeje alkoholu podpořil. „S tímto já určitě souhlasím, protože si myslím, že online prodej alkoholu, obecně jako jakýchkoliv jiných návykových látek, je velmi komplikovaný z pohledu kontroly,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví.
„Budu se snažit o to, abychom skutečně přijali opatření, která povedou ke snížení nadměrné extenzivní konzumace alkoholu, kterou v České republice máme v porovnání s ostatními zeměmi,“ řekl také Vojtěch v Senátu.
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Vojtěch slibuje opatření ke snížení konzumace alkoholu. Řekl, která zvažuje
Uvedl, že se chce zaměřit na otázku reklamy na alkohol. Je přesvědčen o tom, že by se měla nastavit přísnější pravidla. Podle něj není v pořádku, pokud reklama na alkohol běží v čase, kdy se na televizi dívají děti na pohádku nebo mladiství.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura pak na jednání koaliční rady odmítl návrh zakázat prodej alkoholu ve večerních hodinách – po desáté hodině večer ve večerkách.
„My jsme proti takovým zákazům, protože každý dospělý občan cestou z práce, když si bude chtít koupit ve večerce plechovku s pivem, tak SPD mu to určitě zakazovat nebude,“ uvedl Okamura.