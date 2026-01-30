Čörgő vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Podle ministerstva v minulosti nabral zkušenosti s komunikací na české ambasádě ve Washingtonu a na slovenském generálním konzulátu v New Yorku. Je také stipendistou Mezinárodního republikánského institutu a absolventem International Visitor Leadership Program, který pořádá americké ministerstvo zahraničních věcí.
U Macinky skončil tiskový mluvčí
Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního
Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...
Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu
Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...
Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny
Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...
Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?
Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...
U Macinky skončil tiskový mluvčí
Ve funkci tiskového mluvčího ministerstva zahraničí skončil Daniel Drake. Agendu dočasně přebere Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Úřad o tom v pátek informoval...
VIDEO: Ruští funebráci okradli zemřelého, natočila je při tom kamera
Případem lidského hyenismu se zabývá policie v ruském Kirově. Pracovníci pohřební služby tam okradli muže, který zkolaboval a zemřel na schodech uvnitř bytového domu. K jejich smůle je při činu...
Koalice odmítla jednat o vztahu Babiše a Macinky, jak chtěla opozice
Poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě hlasováním odmítli jednat o návrh šéfa ODS Martina Kupky, aby se ministr zahraničí Petr Macinka účastnil schůze před hlasováním o nedůvěře vládě, stejně tak koalice...
Chcete se každé ráno probouzet odpočatí a plní energie?
V dnešním uspěchaném světě se kvalitní spánek stává luxusem, který si mnozí z nás nemohou dopřát. Až 40 % světové populace trpí jeho nedostatkem, což má negativní dopad nejen na naši náladu a...
Kabelka na zimu: Jaké modely se nejlépe hodí k hrubým kabátům?
Zima je v módním světě obdobím, které přináší specifické výzvy. Zatímco v létě nám stačí lehké šaty a plátěná taška, chladné měsíce vyžadují vrstvení, objemné materiály a funkčnost. Jednou z...
Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského
Výhrůžné textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky prezidentovi Petru Pavlovi nejsou jediným příkladem, kdy šéf Motoristů nešel pro ostré slovo daleko. Veřejnost připomíná Macinkův tři roky...
Pro zpřístupnění věže k oslavám musí dostavět schody, nedokážou však sehnat zhotovitele
Historická radnice stojí na turnovském náměstí už pět set let. Zastupitelé by nyní chtěli veřejnosti zpřístupnit její věž. Záměr ale naráží na komplikace.
Falešná vdova okrádala muže na seznamkách, podvedených mohou být stovky
Kriminalisté rozplétají síť podvodů na internetových seznamkách, za kterými podle nich stojí třicetiletá žena z Mostecka a její o deset let starší druh. Dvojice pod falešnými identitami vylákala z...
Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku...
Čtvrtý Bílý lotos míří do Saint-Tropez. Do seriálu vstupuje Helena Bonham Carterová
Oceňovaný seriál Bílý lotos z produkce HBO chystá čtvrtou řadu. Režisér a scenárista Mike White začne v dubnu natáčet ve Francii. Tvůrci už zveřejnili obsazení nové série.
Vlastní chov švábů zajistí vašim zvířatům špičkovou kondici a vám absolutní soběstačnost v krmení
Chov krmného hmyzu je pro každého chovatele terarijních zvířat obrovskou výhodou. Nejenže máte neustále po ruce kvalitní a čerstvou potravu pro své chovance, ale také získáváte plnou kontrolu nad...
Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?
Každý zodpovědný majitel kočky si dříve či později položí zásadní otázku: jak krmit svého mazlíčka, aby mu zajistil zdraví, energii a dlouhý, šťastný život? Na trhu je k dispozici tolik možností, že...