U Macinky skončil tiskový mluvčí

  11:13
Ve funkci tiskového mluvčího ministerstva zahraničí skončil Daniel Drake. Agendu dočasně přebere Adam Čörgő, který působí v odboru komunikace ministerstva od roku 2022. Úřad o tom v pátek informoval na svém webu. Drake byl mluvčím české diplomacie od února 2023. Na pozici jeho zástupce pak Marianu Wernerovou vystřídá Vladimír Buchar.
Daniel Drake

Daniel Drake | foto: MZV ČR / MFA CZ Feb 1, 2023)

Adam Čörgő, dočasný nový tiskový mluvčí Petra Macinky.
Vladimír Buchar, zástupce tiskového mluvčí ministerstva zahraničí
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...
Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka (Motoristé sobě) před jednáním v...
Čörgő vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Podle ministerstva v minulosti nabral zkušenosti s komunikací na české ambasádě ve Washingtonu a na slovenském generálním konzulátu v New Yorku. Je také stipendistou Mezinárodního republikánského institutu a absolventem International Visitor Leadership Program, který pořádá americké ministerstvo zahraničních věcí.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

VIDEO: Ruští funebráci okradli zemřelého, natočila je při tom kamera

Pohřební služba v Rusku okradla mrtvého

Případem lidského hyenismu se zabývá policie v ruském Kirově. Pracovníci pohřební služby tam okradli muže, který zkolaboval a zemřel na schodech uvnitř bytového domu. K jejich smůle je při činu...

30. ledna 2026  11:12

Koalice odmítla jednat o vztahu Babiše a Macinky, jak chtěla opozice

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Taťána Malá (ANO)...

Poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě hlasováním odmítli jednat o návrh šéfa ODS Martina Kupky, aby se ministr zahraničí Petr Macinka účastnil schůze před hlasováním o nedůvěře vládě, stejně tak koalice...

30. ledna 2026  4:45,  aktualizováno  11:10

Komerční sdělení
30. ledna 2026  11:08

Komerční sdělení
30. ledna 2026  11:02

Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Výhrůžné textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky prezidentovi Petru Pavlovi nejsou jediným příkladem, kdy šéf Motoristů nešel pro ostré slovo daleko. Veřejnost připomíná Macinkův tři roky...

30. ledna 2026  11:01

Pro zpřístupnění věže k oslavám musí dostavět schody, nedokážou však sehnat zhotovitele

Historická radnice stojí na turnovském náměstí už pět set let. Zastupitelé by nyní chtěli veřejnosti zpřístupnit její věž. Záměr ale naráží na komplikace.

30. ledna 2026  10:58

Falešná vdova okrádala muže na seznamkách, podvedených mohou být stovky

Ilustrační snímek

Kriminalisté rozplétají síť podvodů na internetových seznamkách, za kterými podle nich stojí třicetiletá žena z Mostecka a její o deset let starší druh. Dvojice pod falešnými identitami vylákala z...

30. ledna 2026  10:49

Když Rusko zastaví útoky, my taky, řekl Zelenskyj. Zve Putina, do Moskvy nechce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku...

30. ledna 2026  10:47

Čtvrtý Bílý lotos míří do Saint-Tropez. Do seriálu vstupuje Helena Bonham Carterová

Helena Bonham Carterová

Oceňovaný seriál Bílý lotos z produkce HBO chystá čtvrtou řadu. Režisér a scenárista Mike White začne v dubnu natáčet ve Francii. Tvůrci už zveřejnili obsazení nové série.

30. ledna 2026  10:44

Komerční sdělení
30. ledna 2026  10:44

Komerční sdělení
30. ledna 2026  10:39

