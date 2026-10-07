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Tyto čtyři věci byste měli vědět o zítřejší změně počasí, uvedli meteorologové

Petra Škraňková
  13:27
Podzimní pohledy do okolí Českých Budějovic i samotného města. (30 října 2025)

Podzimní pohledy do okolí Českých Budějovic i samotného města. (30 října 2025) | foto: Lundák PetrMAFRA

Mapa s předpovědí srážek ve čtvrtek 8. října 2026
Mapa s předpovědí teplot na čtvrtek 8. října 2026
Mapa s předpovědí teplot ve dvou metrech nadmořské výšky v Evropě ve čtvrtek 8....
Mapa s předpovědí teplot ve dvou metrech nadmořské výšky v Evropě v pátek 9....
82 fotografií
Babí léto končí. Studená fronta, která míří do Evropy, sníží teploty v Česku místy i o více než deset stupňů Celsia. Po delší době zaprší, slibují meteorologové, a vyloučená podle nich není ani bouřka.

Babí léto dnešním dnem víceméně skončí. Ve čtvrtek sice ještě na řadě míst bude dost teplo, ale hlavně v Čechách bude hodně oblačnosti. A přidá se po dlouhé době i déšť a vítr.

Český hydrometeorologický ústav shrnul očekávanou změnu počasí do čtyř bodů.

Podzimní pohledy do okolí Českých Budějovic i samotného města. (30 října 2025)
Mapa s předpovědí srážek ve čtvrtek 8. října 2026
Mapa s předpovědí teplot na čtvrtek 8. října 2026
Mapa s předpovědí teplot ve dvou metrech nadmořské výšky v Evropě ve čtvrtek 8. října 2026 ve 14 hodin středoevropského letního času
82 fotografií
  1. Velké rozdíly v zítřejších teplotách
    Zatímco v Chebu bude odpoledne maximálně kolem 16 stupňů, na jihu Moravy ještě může být až letních 25 °C. Právě na Moravě a ve Slezsku se zatáhne nejpozději, až odpoledne, v Čechách bude naopak hodně oblačnosti už od rána, ale i zde může být lehce přes 20 stupňů.
  2. Po delší době zaprší, ale ne moc
    Na většině území zítra zaprší, ale úhrny v celku velké nebudou. Fronta přejde docela rychle a celkově spadne mezi 1 mm a 15 mm. Srážky se mohou sice objevit na západě Čech už ráno a dopoledne, ale hlavní srážkové pásmo přejde přes většinu území až později odpoledne a večer. Nejpozději dorazí srážky na Moravu a do Slezska.
  3. Vyloučena není ani bouřka
    Nejvíce naprší zítra na horách, ale k večeru a večer se mohou na Moravě, případně nejbližším okolí spíš s menší pravděpodobností objevit i bouřky. V takovém případě mohou lokální úhrny stoupat i nad 20 mm.
  4. Za frontou se rozfouká vítr
    Fronta přinese také vítr, který se rozfouká v Čechách během odpoledne, na Moravě a ve Slezsku spíš až večer a během noci na pátek. Nárazy větru nebudou nijak silné, ale kolem 55 km/h by hlavně v exponovaných úsecích mohlo fouknout.

Teplé počasí pro začátek října až nezvyklé ukončí změna tlakových poměrů nad Evropou. Oblast vysokého tlaku, díky níž do Česka proudí teplý vzduch od jihu, se posouvá k jihovýchodu a ze západu ji střídá studená fronta. Za ní do Česka pronikne výrazně chladnější vzduch.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyPocitová teplota, 08.10.2026 14:00 (SELČ), © Ventusky.com

Nejvýrazněji se ochlazení projeví v pátek. Na celém území klesnou nejvyšší teploty většinou na 10 až 15 °C, pouze na jihu Moravy mohou dosáhnout zhruba 17 °C. Na hřebenech hor se mohou přechodně objevit i sněhové přeháňky.

O víkendu se sice mírně oteplí, ale maxima zůstanou jen kolem 11 až 18 °C a chladnější ráz počasí má pokračovat i na začátku následujícího týdne. Aktuální výhled počítá s nejvyššími denními teplotami mezi 10 a 15 stupni až do čtvrtka 14. října.

Ochladí se celá střední Evropa. Meteorologické modely počítají ve čtvrtek a v pátek s propadem denních teplot zhruba o 7 až 10 °C v Německu, Rakousku, Polsku i Slovensku. Německá meteorologická služba už několik dní upozorňuje na citelné ochlazení od čtvrtka.

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Kde bude sněžit?

S přechodem studené fronty se od čtvrtka začne déšť ve vyšších polohách části střední Evropy měnit ve sníh. Nejdříve se tak stane v Alpách. V Rakousku se hranice sněžení ve čtvrtek večer přiblíží k 1 700 metrům, přechodně i níže. Němečtí meteorologové počítají se sněžením už od zhruba 1 500 metrů, ve vysokých polohách od Allgäu po Berchtesgaden může do pátečního rána připadnout kolem pěti centimetrů sněhu.

V Česku by mohlo sněžit jen v nejvyšších partiích hor, zejména v Krkonoších, Jeseníkách a případně na Šumavě. Podle meteorologických modelů by mohlo sněžit především v pátek večer.

Na Slovensku má podle Slovenského hydrometeorologického ústavu během pátku postupně sněžit na hřebenech Tater. I na Polsko dopadne ochlazení nejsilněji v pátek, sněžit bude v nejvyšších polohách Tater, zatímco v podhůří se čeká studený déšť.

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Jaké bude počasí?

V pátek zpočátku polojasno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Přes den proměnlivá oblačnost, postupně bude v Čechách od severozápadu přibývat další oblačnost a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. Noční teploty klesnou k 10 až 6 stupňům, při slabším větru se dokonce zastaví jen tři stupně nad nulou. Odpolední maxima dosáhnou 10 až 15, na jihu Moravy až 17 °C.

Graf s předpovědí teplot pro Česko do čtvrtka 15. října 2026

Na sobotu meteorologové předpovídají hodně oblačnosti a na většině území občas déšť nebo přeháňky. K večeru bude v Čechách od severozápadu oblačnosti a srážek ubývat. Noční teploty opět klesnou k 10 až 6 stupňům, na východě až ke 3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni, na jihu Moravy dosáhnou až 18 °C.

V neděli se očekává převážně polojasno, přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky. Teploty v noci spadnou k 10 až 6, při slabším větru a zmenšené oblačnosti i 4 °C. Přes den vystoupají k 10 až 15, na jihu Moravy až 17 °C.

Podobně chladné počasí přijde i příští týden. V pondělí má být většinou polojasno, přes den bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy se vyskytnou přeháňky, četnější v severovýchodní polovině území. Teploměry v noci ukážou 7 až 2 stupně, při zmenšené oblačnosti dokonce nulu, přes den pak 10 až 14, na jihu Moravy až 16 °C.

Slibují předpověď v obýváku: Zjistili jsme, co umí levné meteostanice

Od úterý do čtvrtka bude sice podle meteorologů méně srážek, ale teploty neporostou. Předpověď slibuje polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. V noci, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou k 5 stupňům až nule a čekají se četné přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou 11 až 16 °C.

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