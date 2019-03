Útulek v Čáslavi sliboval převýchovu agresivních psů, desítky se pohřešují

„Dodnes si vyčítám, že jsem ho sem dala,“ říká Nicole a vzpomíná na dvouletého Bastiena, křížence ridgebacka a stafordšírského teriéra. Stojí uprostřed ohrady plné odpadu, pytlů a kbelíků, stavebního materiálu, promočených psích dek. Psi už zde nejsou, ty poslední, včetně dvou zbídačených, si před pár dny odvezly jiné útulky a Bull Azyl skončil.

Nicole sem svého Bastiena poslala loni v květnu na doporučení útulku, odkud ho měla. Bylo to poté, kdy ji zničehonic napadl. „Kousl mě do nohy tak, že jsem se musela znovu učit chodit. Byla jsem v pátém měsíci těhotenství a bála se, že by po porodu vyjel i po dítěti,“ líčí.

Jak vypadá Bull Azyl, donedávna vůbec netušila. „Psa jsem panu Kaudlovi předávala u hřbitova, řekl, že ho nejprve odveze na vstupní veterinární prohlídku,“ vypráví. Zaplatila pět tisíc korun a psa už nikdy neviděla. Přitom se na něj ptala denně. „Řekli mi, že má být u nového pána v obci Kámen u Golčova Jeníkova. Pátrála jsem, ale nikdo takový tam nežije. Pak říkali, že je v Čáslavi, ale tam také nebyl a e-mailová adresa nefungovala,“ vypráví.

Na sociální síti se dozvěděla, že lidí, kteří marně pátrají po svých psech ze stejného útulku, je mnohem víc. „Tohle všechno jsou pohřešovaní psi,“ říká další z majitelek, Kristýna z Prahy, a ukazuje složku s fotkami 46 zvířat.

Kristýna sem dala svého dvouletého psa Jerryho 3. února. „Oháněl se po dětech, zkoušeli jsme cvičák, zvířecího psychologa a nakonec jsme dali na radu naší kamarádky,“ vypráví. I ona předávala psa mimo útulek. „Bylo to támhle u rybníka,“ ukazuje za útulek.

Když zjistila, že webové stránky útulku zmizely, znejistěla, a jakmile se dozvěděla o zkušenostech dalších pejskařů, rozhodla se okamžitě dostat Jerryho zpátky. Po šesti dnech v útulku však byl ve zbědovaném stavu. „Měl náhubek tak zařízlý, že když jsem mu ho strhla, šlo to i s masem. Měl oděrky na packách. Za šest dní tady ztratil šest kilo, byl vyhublý a dehydratovaný,“ vylíčila Kristýna.

Příběh psa Bastiena:

VIDEO: Příběh Bastiena. Bývalá majitelka nevěří, že ho získal nový vlastník a tomu utekl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Ano, byl tam úbytek váhy,“ připouští Kaudl. „Ale, to je tím, že pes byl v novém prostředí, mezi dalšími psy, většina psů zpočátku nechce jíst a pít,“ nabízel vysvětlení, proč pes nejedl a nepil. I pro zranění má odpověď. „Majitelé nám ho předali s malým náhubkem, pes se dral z kotce ven a způsobil si oděrky. Druhý den jsem mu náhubek sundal a oděrky jsme léčili,“ řekl.

Jenže veterinářka z Čáslavi, která Jerryho ihned po propuštění z Bull Azylu prohlížela, mluví jinak. „Rány od košíku ani na nohou ošetřeny nebyly. Na to, že tam byl týden, nebyl v hezkém stavu. Byl silně dehydratovaný, tady se ale choval velice slušně, nebyl hysterický, okamžitě šel k misce a pil,“ sdělila s tím, že košík psovi zřejmě po celou dobu nikdo nesundával.

Výchova třemi ranami lopatou

Reportérům MF DNES se podařilo mluvit s mužem, který v útulku pracoval jako dobrovolník. „Převýchova jednoho psa spočívala v tom, že ho Kaudl třikrát přetáhl vší silou lopatou ve snaze ho zlomit. Pes musel být později utracen, nebylo možné se k němu přiblížit,“ řekl. Kaudl úhyny připouští, odmítá však, že by psy bil. „Ničeho jsem se nedopustil, že bych týral psy nebo že bych je zabíjel,“ řekl.

Brigádník však pokračuje. Tvrdí, že mrtví psi se zakopávali vedle areálu ve snaze ušetřit. „Ne, ne,“ ohrazuje se Kaudl, „všechny jsme vozili do kafilerie.“ Stejně tak odmítá zmínky o nelegálních psích zápasech, o nichž hovoří místní. „Slyšel jsem o tom, řešili jsme to s doktorem na krajské veterinární správě a psích zápasů jsme se nikdy neúčastnili... Nebyl jsem s nikým domluvený, aby si od nás odvážel psy na psí zápasy, a osobně ani moc lidí neznám, kdo by se jich účastnil,“ říká.

Veterinární správa před pár dny útulek navštívila. Týrání zvířat neprokázala, přesto vyměřila pokutu 10 tisíc korun. „Bylo to za nesrovnalosti v dokumentech a za nepořádek na pozemku,“ vysvětluje Kaudl. Proč ho dosud neodvezl? „Naložil bych to, ale víte, jaká je tam blátivá cesta?“ Reportéři MF DNES přitom k Bull Azylu dojeli bez potíží služební fabií.

Příběh psa Jerryho:

VIDEO: Příběh Jerryho. Šest dní mu nesundali náhubek, říká majitelka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A proč Kaudl neříká původním majitelům, kde jejich psi skončili? „Všichni lidi, kteří nám dávali psy, podepsali smlouvu, že se vzdávají veškerých práv a povinností ke zvířeti a nemají k němu žádný vztah. Noví majitelé nechtějí komunikovat, tudíž my nemáme povinnost nikomu předávat údaje třetích osob,“ odpovídá.

Kritici namítají, že Kaudl využíval Bull Azyl jen k tomu, aby na něm vydělával a splatil dluhy. Od původních majitelů bral za každého psa pět tisíc na převýchovu, pak psa prodával novým majitelům a kromě toho získával finanční dary od dalších lidí.

„Myslím, že ze začátku tam byl dobrý úmysl. Brzy ale zjistil, že se na tom dá vydělat. Kotce byly nedostatečné, nekvalitní. Udělala se sbírka na kotce, objednávaly se kvalitní, na míru dělané tady v Česku. Po pár dnech, co se instalovaly a vyfotily pro veřejnost, se vrátily a nakoupily o moc levnější. Kvalitní krmení, které jim lidé poslali ve velkém množství, se obratem prodalo a nakoupily se levné marketové granule,“ vylíčil bývalý brigádník.

Neznámý osud pěti set psů

Bull Azyl vznikl v červenci 2014 a první pes se sem dostal v září. Spolek získal spoustu podporovatelů, kteří posílali peníze, krmení a vybavení. V zimě 2015 se přestěhoval na pozemek za Čáslav, kde byl dosud. Později se s majitelkou domluvili, že celý pozemek o rozloze sedmi tisíc metrů čtverečních spolek odkoupí za 400 tisíc korun.

Kaudl se obrátil na Facebooku na své fanoušky s prosbou o peníze a připojil číslo účtu. V říjnu 2016 sám psal, že v něm je přes 88 tisíc korun. Pak účet zmizel a z nákupu pozemku sešlo.

„Naposledy jsem tam viděl něco kolem 250 - 280 tisíc. Když se začalo řešit, kde ty peníze jsou, Richard přestal komunikovat,“ líčí brigádník. Co se s penězi stalo a kolik jich vůbec bylo, není jasné. „Nevím, kolik tam bylo,“ tvrdí Kaudl. Do této části rozhovoru se mu nechce. „To všechno bude předmětem policejního vyšetřování,“ dodává.

O Bull Azyl se již zajímá policie, ale neřeší jen financování. „Kutnohorští kriminalisté v současné době prošetřují informace, které se objevily na sociálních sítích a jež se týkají možného týrání psů, ke kterému mělo docházet v Čáslavi,“ sdělila mluvčí kutnohorských policistů Vendulka Marečková. Včera policie doplnila, že od 1. března prověřuje také trestní oznámení, které se týká rovněž podezření na týrání.

Kolik peněz azylem proteklo, se neví. Muž, který v něm pracoval, odhaduje, že mohlo jít o více než dva miliony korun. Vychází z poplatků pět tisíc korun za každého psa, jichž mohlo být od roku 2014 kolem pěti set.

„Taky je možné, že jich bylo sto sto padesát,“ snaží se Kaudl počet zlehčovat. Jenže, když 17. října 2016 žádal na internetu fanoušky o příspěvek na nákup pozemku pro útulek Bull Azyl, sám psal o tom, že do té doby „pomohli zhruba 250 psům v nouzi“.