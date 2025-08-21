Přeháňky a bouřky zasáhnou část Česka. Víkend bude slunečný, ale chladnější

„Čtvrtek bude nejdeštivějším dnem tohoto týdne. Vydatné srážky dorazí zejména do jihovýchodní poloviny země,“ uvedl meteorolog Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Déšť bude místy velmi intenzivní a na některých místech, především od Šumavy přes Vysočinu až po Orlické hory, mohou spadnout i desítky milimetrů během krátké doby. Ojediněle se objeví i bouřky.
„Naopak nejméně srážek, nebo spíše zcela bez deště bude na severozápadě Čech, kde by mohlo občas prosvitnout i slunce,“ dodal Hanzlík. Nejvyšší teploty podle něj vystoupají na 21 až 25 °C, v Polabí a Poohří může být až 27 °C. Večer srážky začnou ustávat a oblačnost se bude protrhávat.
V noci na pátek se počasí uklidní, postupně se vyjasní a teploty klesnou na 15 až 11 °C, při vyjasnění v Čechách i k osmi stupňům.
Páteční den už bude převážně polojasný, odpoledne s ojedinělými přeháňkami, hlavně na horách. Teploty ale zůstanou spíše chladnější, mezi 19 a 23 °C.
Víkend přinese stabilnější, i když chladnější počasí. V sobotu i neděli čekejme proměnlivou oblačnost, jen ojedinělé přeháňky a denní maxima většinou mezi 18 a 22 °C. Noční teploty se budou pohybovat kolem 10 až 6 °C, místy ještě níže.
Na začátku příštího týdne se počasí začne mírně oteplovat. Pondělí bude slunečné, s teplotami do 24 °C. Vyhlídka do dalších dnů pak slibuje návrat letních hodnot. Od úterý do čtvrtka mohou teploty opět vystoupat nad 25 °C, při převážně slunečné obloze a jen místních přeháňkách či bouřkách.