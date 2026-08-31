V pondělí (dnes) bude ráno a dopoledne zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví i bouřky. Od západu se ale začne počasí zlepšovat a odpoledne už bude v Čechách, později také na Moravě a ve Slezsku převládat polojasná obloha. Přeháňky se objeví jen ojediněle. Teploty vystoupají na 22 až 26 °C, na východě a jihovýchodě až na 28 °C.
V noci na úterý bude většinou polojasno a teploty klesnou na 15 až 11 °C. Ojediněle se mohou objevit přeháňky.
V úterý bude ráno jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude. Na severu se mohou místy objevit přeháňky. Teploty vystoupají na 20 až 24 °C, na jižní Moravě až na 27 °C.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Ve středu meteorologové očekávají oblačno až polojasno a místy se obloha přechodně zatáhne. Přeháňky nebo slabý déšť se objeví jen ojediněle, především na severu a severovýchodě. V noci bude 14 až 9 °C, přes den 20 až 25 °C. Na jižní Moravě může být až 27 °C.
Ve čtvrtek podle meteorologů bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer může být místy zataženo. Přeháňky se objeví jen výjimečně. Teploty v noci klesnou na 15 až 11 °C, při jasnější obloze až na 9 °C. Přes den bude 21 až 26 °C.
V pátek bude oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Na severu a severovýchodě mohou být srážky četnější. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 °C.
Výhled počasí od soboty do pondělí
Meteorologové očekávají, že víkend začne převážně oblačným počasím a místy se objeví přeháňky, zejména na severu a severovýchodě. Postupně ale bude oblačnosti ubývat a převládat bude polojasno. Teploty zůstanou příjemné, přes den se budou pohybovat mezi 22 a 27 °C. V noci může při jasné obloze teplota klesnout až k 9 °C.