Zeman varoval Zimolu, aby hnutí Změna 2020 nedopadlo jako Realisté

„Je to jedna z mála výrazných osobností sociální demokracie, tak ať pro tuto stranu pracuje, ať občas snese nějakou porážku, ale věřím, že nakonec třeba krajské volby pro něj mohou být úspěšné,“ uvedl na Zimolovu adresu.



„Já jsem Jirkovi několikrát říkal, že neměl rezignovat na post místopředsedy sociální demokracie,“ řekl Zeman v pořadu Týden s prezidentem vysílaném na TV Barrandov.



Prezident varoval Jiřího Zimolu před zapojením do nového politického hnutí Změna 2020.

V pořadu řekl, že by si měl dát pozor, aby nedopadl jako politolog Petr Robejšek. Ten v roce 2016 založil stranu Realisté, která po třech letech ukončila svou existenci.

V pořadu přišla řeč i na probíhající okupační stávku ve které vysokoškolští studenti protestují proti klimatickým změnám, za lepší ochranu životního prostředí, ale i za rezignaci rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, a to kvůli vedení několik kauz za jeho působení.

„Sledoval jsem to velmi okrajově. Je to zbytečné, protože jediný, kdo může odvolat rektora je akademický senát. To je to samé, jako že premiéra můžou odvolat pouze voliči ve svobodných volbách, proto žádné demonstrace ani stávky na to nemají vliv,“ okomentoval stávku Zeman.

K oslavám 17. listopadu Zeman řekl, že v neděli bude vzpomínat na ty lidi, kteří byli u toho, když hřmělo. „Dnes lidi demonstrují za nesmysly,“ řekl.