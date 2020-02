Prodavačka z knihkupectví sdílela rasistické komentáře. Firma ji propustila

Uživatelka Tereza Bart na sebe minulý týden upoutala tweetem, ve kterém zesměšňovala zájemce o práci.

„Paní: Dobrý den, já hledám brigádu pro svého vnuka. Je mi 15, teď odešel ze školy, ale nebojte, on zase do školy nastoupí, ale chtěl by mít nějakou brigádu.

Já: Dobrý den, dobře, tak ať přinese životopis.“ Stálo v jejím příspěvku. K němu byla přidána fotografie s ručně psaným životopisem. „Tohle už je na víno, ty vole,“ připsala dále.

„Navíc to psala maminka, se vsadím,“ přisadil se jeden z uživatelů. „To by bylo příjemné zjištění, že alespoň někdo z místních cikánů umí psát, ještě k tomu bez chyby...“ zareagovala dívka.

Problematické příspěvky

Jako jeden z prvních na její příspěvek upozornil Michal Bláha z Hlídače státu. „Namísto obdivu k ochotě 15letého kluka jít na brigádu a něco se naučit, tak ho mladá a hloupá ‚ex Ryanair Cabin Crew‘ husa zesměšňuje,“ napsal.



Její chování a příspěvky následně začali řešit i další lidé. Většina z nich poukazovala na to, že se totiž nejedná o jediný „problematický“ příspěvek uživatelky.

„I procházka po brněnským Cejlu mi byla příjemnější, než zaučovat v práci cikánku,“ napsala Tereza na svém Twitteru loni v listopadu. „I ty rasistko, teď si budou myslet, že to určitě není tím, že umí úplný hovno,“ reagoval na její Tweet uživatel Piotr. „Každý přece ví, že normální barva je bílá,“ napsala nazpátek.



Na příspěvek poukázal Daniel Hůle z Člověka v tísni. Ten v tweetu zároveň označil i knihkupectví Kanzelsberger s otázkou, jestli jim takové chování „přijde normální“.



V mnoha z nich také označili knihkupectví Kanzelsberger, ve kterém Tereza B. až do pondělí pracovala. Společnost na kritiku ze strany uživatelů reagovala již v neděli s tím, že věc nyní řeší. V pondělí informovali o tom, že žena u nich již nepracuje.

„Dobrý den, jen pro Vaši informaci pan Kanzelsberger považuje chování prodavačky za profesně odpudivé a prodavačka už u nás ode dneška nepracuje,“ uvedla prodejna v pondělí ze svého oficiálního účtu.

Informaci pro iDNES.cz potvrdila za Kanzelsberger Jana Kmuníčková. Blíže k věci ovšem nechtěla mluvit s tím, že na to „nemá již kapacitu“. „Nebylo to (tweety Terezy Bart, pozn. red.) vyjádření firemního postoje k menšinám,“ řekla Kmuníčková pro iROZHLAS.cz.



Tereza B. (na Twitteru používala jméno Tereza Bart, což není její skutečné jméno, pozn. red.) si během víkendu smazala účet na Twitteru. Redakce iDNES.cz se ji pokoušela zkontaktovat přes jiné sociální sítě. Na zaslané otázky neodpověděla.