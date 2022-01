V Polsku demonstrují Češi proti Turówu, očekávají střety s horníky

Aktivisté z různých klimatických skupin byli do Polska svoláni mezinárodním sociálně-politickým hnutím Extinction Rebellion, které vystupuje proti těžbě v Turówu. Dorazili nejen čeští, ale i polští a němečtí zástupci ekologických hnutí.

Po dopoledním shromáždění u dolu se vydali na osm kilometrů dlouhou cestu do Bogatynie, policisté jim dělají doprovod. Demonstrace má vyvrcholit kolem 13. hodiny, kdy protestující dojdou do centra města.

„Náš protest je pokojný a nenásilný, ale samozřejmě nemůžeme odhadnout, jak se místní lidé zachovají. I ochranka dolu ráda překračuje pravomoci. Jsme proto rádi, že policisté na celou demonstraci dohlížejí,“ komentovala Veronika Holcnerová, která vede českou Extinction Rebellion.

První česká demonstrace v Polsku

Jde o první demonstraci Čechů přímo na polském území. Holcnerová míní, že situace si to žádá, neboť Polsko nerespektuje rozhodnutí Evropského soudního dvora, který mu nařídil zastavit těžbu. „Musí si nás už někdo všimnout, takže nebylo zbytí. Taková pozornost je vždy vnímána negativně, s tím se nedá nic dělat,“ dodala.

Čeští politici pro demonstraci pochopení nemají. Odsoudila ji česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). „Je to blbý nápad. Neprospěje to ničemu, jen to vyhrotí situaci. Je to na stejné úrovni, jako když nám Rakušani blokovali přechody kvůli Temelínu, byli jsme také naštvaní. Tohle je podobné,“ reagoval Půta.

Protestující upozorňují na fakt, že současný stav, kdy si Polsko bez vypořádání námitek Česka samo prodloužilo povolení k těžbě v Turówě do roku 2044, ničí životní podmínky i klima na celé planetě.

„Českému obyvatelstvu v příhraniční oblasti hrozí ztráta přístupu k pitné vodě, která může postihnout až 30 tisíc osob. Lidé žijící v blízkosti dolu se potýkají se znečištěním ovzduší a dýchají toxické látky, které vznikají při spalování uhlí. V roce 2017 tímto způsobem polská elektrárna předčasně usmrtila 120 lidí, většinu z nich na území Česka a Německa,“ tvrdí aktivisté.

Poláci odmítají důl uzavřít. „Zavřít důl ze dne na den, to by byla nejen ekonomická, ale hlavně ekologická katastrofa. Součástí těžby je odčerpávání, filtrace vody, která do dolu stéká. Stabilizujeme vytvořené svahy. Když tohle skončí, může dojít k nenapravitelným škodám i na českém území, může dojít k sesuvům půdy, dokonce i průniku do Lužické Nisy,“ řekl nedávno MF DNES Sławomir Wochna, ředitel dolu.

Když si Polsko prodloužilo licenci na těžbu do roku 2044, podalo Česko na Polsko žalobu k Soudnímu dvoru EU. Ten v květnu 2020 nařídil okamžitě zastavit těžbu až do rozhodnutí. Poláci však těží dál. Za to jim běží pokuta 12,5 milionu korun denně, ještě ji ale nezačali platit.

Naopak se pokoušejí vyjednávat s českou vládou o znění nové dohody, která by provoz dolu dál umožnila a kompenzovala Česku jeho ztráty. Další kolo jednání se uskuteční v úterý 18. ledna ve Varšavě, kam se vydává nová česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.