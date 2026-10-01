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Turkova nehoda v centru Prahy nebyla trestným činem, rozhodli policisté
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl
Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Pohřešovaná matka měla psychické potíže, z domácnosti zmizely nože a světlo na kolo
Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou osmatřicetiletou Janu Šerjeníkovou z Frýdku-Místku stále nenašla. Podle vedení krajské kriminálky na tom byla v poslední době psychicky špatně a snažila se...
Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli
Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...
Ve Sněmovně byla Velká mapa Babišova impéria, premiér je na mítinku v Roudnici
Třetím den pokračuje mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě Andreje Babiše, zatímco premiér dal přednost předvolebnímu mítínku ANO v Roudnici nad Labem. Při vystoupení Jany Bačíkové z ODS...
Turkova nehoda v centru Prahy nebyla trestným činem, rozhodli policisté
Při autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se nestal trestný čin, uzavřeli policisté. Věc postoupili k projednání možného přestupku obou účastníků.
Nejsem nezkušený, bral jsem se za místní vůči zóně Nová Zelená, říká Kubica
Po pěti letech ožil projekt PirSTAN, o kterém exšéf Pirátů Ivan Bartoš svého času prohlásil, že to byl projev naivity. Piráti se Starosty se spojili v Hradci Králové a míří silným kalibrem. Mladý...
Umíme počítat, 92 je méně než 108, řekl Rakušan. Hlasování ale nemá za zbytečné
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan před hlasováním o nedůvěře vládě přiznal, že opozice neuspěje. „Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné,“ řekl Rakušan. Tím, že opozice...
Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundávali hasiči
Nepříjemné chvíle zažil ve středu paraglidista, kterému se u Hranic na Přerovsku nepovedlo přistání. Skončil na vysokém stromě, z něhož se vlastními silami nebyl schopný dostat bezpečně zpět na zem,...
Zemřela bývalá prezidentka Republiky srbské Biljana Plavšičová
Ve věku 96 let zemřela v Bělehradě někdejší prezidentka Republiky srbské Biljana Plavšičová, informuje server Srpska Info. Během války v Bosně a Hercegovině patřila k politickému vedení bosenských...
U služby Bolt v Praze si budete moct nově vybrat řidiče, který ovládá češtinu nebo angličtinu
Platforma Bolt v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu s řidičem, který ovládá český nebo anglický jazyk. Cílí tak na cestující, kteří se chtějí s řidičem spolehlivě domluvit. Tyto jízdy budou za...
Sláva Rusku, křičel Rus při močení z balkonu. Gruzie ho vyhostí a zakáže mu vstup
Patnáct dní správního zadržení, následné vyhoštění a tříletý zákaz vstupu do Gruzie. Takový postih uložil soud ruskému občanovi, který v Tbilisi v opilosti močil z balkonu nad kavárnou. Na...
Jak volit do Senátu 2026: žlutá obálka, žádné křížky
Češi ve 27 obvodech letos zvolí nové senátory a opět obmění třetinu senátu. První kolo voleb do Senátu 2026 proběhne spolu s komunálními volbami na konci prvního říjnového týdne. Jak volit do Senátu?...
Ministerstvo zrušilo zakázku na obrněná vozidla. Vysvětlete to, reaguje Černochová
Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,7 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení...
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Požár podkrovního bytu vyhnal z domu desítky lidí, útočiště našli v tělocvičně
Požár podkrovního bytu ve Vysokém Mýtě zaměstnal ve středu několik jednotek hasičů. Ještě před jejich příjezdem stihlo z domu odejít 39 obyvatel, tři lidé se nadýchali zplodin hoření. Město zajistilo...
Nechápu, proč nasazují psí hlavu čerpadlářům, řekl k regulaci cen Kupka
Pochvaly od opoziční ODS se dočkala vláda za snížení spotřební daně na naftu. Podle šéfa občanských demokratů Martina Kupky tak vláda aspoň částečně udělala to, co jí ODS doporučila. „My jsme...