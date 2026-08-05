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Turkovu nehodu u I. P. Pavlova policisté šetří pro nedbalostní ublížení na zdraví

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  11:48aktualizováno  11:51
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...

Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
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Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s nehodou, která se stala v pondělí 13. července v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze. Ten den se poslanec Filip Turek střetl s nemocničním autem na převoz krve.

Policisté dále uvádějí, že zažádali o provedení znaleckého zkoumání. Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba. „Vzhledem k tomu, že je trestní řízení neveřejné, nebudeme k případu nyní poskytovat žádné bližší informace,“ sdělila mluvčí Eva Kropáčová.

V uvedený den se na místě odehrál střet osobního vozu Mercedes třídy G s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Toto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo. Řidičem terénního mercedesu byl poslanec Filip Turek (Motoristé sobě).

Že se vyšetřování týká právě této události, potvrdila redakci iDNES.cz tisková mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „Ano, týká se to dopravní nehody ze třináctého na I. P. Pavlova. Jednalo se o sanitní vozidlo, které slouží k převozu krve,“ řekla pro iDNES.cz Kropáčová. Dále doplnila, že v případě prokázání viny hrozí pachateli za tento trestný čin až rok odnětí svobody.

KRIMI

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Redakce iDNES.cz Turka v souvislosti s aktuálním krokem policie oslovila s žádostí o vyjádření, zda se dané řízení týká jeho osobně. Redakce na jeho odpověď čeká.

Turek již dříve avizoval, že v případě případného vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by nebránil.

Vyšetřovatelé nyní čekají na vypracování znaleckých posudků z oboru dopravy a zdravotnictví, které mají přesně objasnit průběh a příčiny červencového střetu.

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