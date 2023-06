Hodina sem, hodina tam. Vyhledávače mají údaje o otevírací době často špatně

Více než dvě pětiny turisty v Česku navštěvovaných institucí má na Seznamu a Googlu chybně vyplněné údaje o otevírací době. Jde přitom o dvě v republice nejpoužívanější služby, z nichž lidé informace čerpají a řídí se jimi. Na rozdíly mezi realitou a udávanými údaji upozornil čerstvý absolvent oboru regionální rozvoj a veřejná správa na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně Petr Jeník.

V rámci své bakalářské práce si ověřil údaje 905 veřejných institucí v 266 českých městech. Zaměřil se na muzea, galerie, bazény, knihovny a infocentra, tedy instituce zřizované obcemi, městy a kraji. Ověřil si, že například více než polovina ze 147 českých krytých bazénů má na Googlu špatně uvedenu otevírací dobu, na Seznamu dokonce 74 procent. Stejně tak 45 procent z 238 českých muzeí má na Googlu údaje chybně, na Seznamu je to 40 procent.

Nepovedený výlet

„Představte si, že si naplánujete pěknou sobotu. Naložíte rodinu do auta a jedete do bazénu do okresního města. Váš oblíbený Seznam říká, že mají otevřeno. Ve skutečnosti je však zavřeno, protože se tu konají závody, o nichž provozovatel věděl půl roku dopředu. Myslím, že něco podobného zažil už každý z nás,“ komentuje své zjištění Jeník.

Může se to zdát jako banální zjištění, ale údaje o otevírací době se promítají například do mapových a GPS navigací Google Maps a Mapy.cz. Ty dokážou člověka varovat, pokud cíl jeho cesty má zavřeno. V případě, že se člověk spálí a cíl jeho cesty má neočekávaně zavřeno, může to vyústit v negativní recenzi. Těmi se zase řídí ostatní uživatelé. Vzniká tak začarovaný kruh, kdy pouhá špatně uvedená otevírací doba vede k horšímu hodnocení a horší reputaci.

Petr Jeník se nespokojil s pouhým ověřením pravdivosti údajů na Googlu a Seznamu, ale zjistil i to, jak se správnost údajů liší podle velikosti měst. I zde dospěl k zajímavým závěrům. V institucích v malých městech dbají více na správnost údajů na českém Seznamu, zatímco v krajských městech mají instituce lépe vyplněné údaje v profilu Google.

„S trochou nadsázky se dá říci, že do šesti z deseti infocenter v malých městech se dosud nedonesla informace o existenci Google a naopak v polovině institucí ve velkých městech kašlou na uživatele českého Seznamu,“ říká Jeník a dává za příklad Zemské muzeum v Brně, tedy druhé největší muzeum u nás. „Google profil mají vyplněný správně, ale Mapy.cz českého Seznamu nám říkají, že sem v klidu můžeme zajet třeba i v úterý. Že mají ve skutečnosti v úterý zavřeno, se pak dozvíme až na dveřích muzea,“ dodává.

Hodina sem, hodina tam

Z dalších příkladů špatně vyplněných profilů lze zmínit třeba infocentrum v Českém Krumlově, kde chybí údaje o poledních pauzách. O infocentru v Jihlavě se člověk na Seznamu dokonce dočte, že má trvale zavřeno, což není pravda. Muzeum v Chomutově má otevřeno už od 9 hodin, na Seznamu ale až o hodinu později. Podobných případů shromáždil Jeník stovky.

Na problémy narazil Jeník i u institucí, u kterých byly údaje o otevírací době uváděny v běžné dny správně. Když prověřil, jestli aktualizují svou otevírací dobu o státních svátcích, 80 procent zvalo k návštěvě, třebaže měly zavřeno.

Kdo za popsaný stav nese vinu? Google ani Seznam to nejsou, neboť jde jen o platformy, skrze něž se firmy a instituce prezentují. Obsah samy od sebe neovlivňují. Oba ale připouštějí, že neaktualizované údaje jsou problém. „Stále existuje významná část správců, kterým na aktuálních datech v naší databázi příliš nezáleží nebo je vůbec neřeší. Vysvětlení a jejich motivace budou různé. Často se například setkáváme s tvrzením, že aktuální data na internetu pro ně nejsou důležitá a hlavní zdroje návštěvnosti v rámci jejich podnikání získávají jinde,“ uvádí Tomáš Třeštík, produktový manažer služby Firmy.cz spadající pod Seznam.cz.

Seznam přitom sám vybízí správce firemních profilů, aby si údaje často aktualizovali. Měsíčně jim posílá pečující e-mail, kde je k tomu ponouká. „Firmy, které jsme neaktualizovali delší dobu, a to více než šest měsíců, vyzýváme k aktualizaci či potvrzení správnosti jejich údajů ještě o něco aktivněji. A to jak v pravidelném e-mailingu, administračním rozhraní, tak přímo na „firemních profilech“ jednotlivých zápisů. Pro větší firmy máme pak k dispozici tzv. feed, pomocí kterého se údaje dají aktualizovat automaticky, a to například z jejich vlastní databáze,“ zmiňuje Třeštík.

Mít firemní profil v pořádku se přitom vyplatí. Mluvčí českého zastoupení Googlu Iva Fialová to dokládá na následující statistice: Kompletní firemní profily v ČR získávají v průměru 5,8x více telefonních hovorů než ty nekompletní, dále získávají zhruba 3,3x více žádostí na navigování na dané místo v Google Mapách ve srovnání s těmi neúplnými a mají v průměru 3,3x více návštěv webových stránek než neúplné profily.