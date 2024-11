Hlavní turistická sezona skončila. Hrady a zámky otevřou opět na konci roku

„Zůstanou otevřené pouze památky s celoročním provozem a další vybrané objekty se budou otvírat o víkendech s mimořádným podzimním programem nebo v rámci Hradozámeckého adventu,“ slíbila mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.

Od 1. ledna do posledního října navštívilo některý z více než stovky státních hradů a zámků zhruba 3,8 milionu návštěvníků. „Jsme na 93 procentech loňska, kdy jich přišlo 4 083 860,“ vypočítala Černá.

Jako bonus nabídli památkáři letos návštěvníkům týden navíc, místo tradičního posledního říjnového víkendu bylo otevřeno až do neděle 3. listopadu. Běhen prodloužené části sezony přišlo přes 23 tisíc lidí.

Skokan roku Lysice

Nejnavštěvovanější z objektů ve správě Národního památkového ústavu byl v letošní sezoně zámek Lednice. Následovala tradiční místa – hrad a zámek Český Krumlov, zámek Hluboká a hrady Karlštejn a Bouzov.

Největší meziroční nárůst zaznamenaly státní zámky Lysice, Litomyšl a Uherčice. Všechny tři objekty mají něco společného – návštěvníkům nabídly něco nového.

Novinkou v Lysicích byla zrekonstruovaná zámecká zahrada. „Po dvouleté obnově mohli návštěvníci obdivovat unikátní terasovité založení, kolonádu s krytou pergolou nebo technickou zajímavost – fíkovnu s posuvnou střechou. Nejrozsáhlejší poválečná obnova lysického zámku přišla takřka na 200 milionů korun,“ popsala Černá.

V Litomyšli se příchozím od června otevřely nové interiéry včetně nejstaršího divadelního sálu či zámecké kuchyně. Podobně v Uherčicích.

Památky se chystají na advent

Na závěr roku bude na části hradů a zámků opět otevřeno a tradičně ve znamení vánočních zvyků. Hradozámecký advent přinese mimořádné prohlídky s kostýmovanými průvodci, nebo naopak prohlídky volné, během kterých si návštěvníci sami svým tempem projdou vyzdobené místnosti.

K vidění budou výstavy betlémů, divadelní představení, koncerty, ale i ochutnávky vánoční gastronomie v hradních či zámeckých kuchyních a povídání o vánočních zvycích. Nějakou formu adventního programu slibuje většina objektů, mezi místa s nejbohatším programem budou patřit třeba severočeský zámek Sychrov nebo hrad Křivoklát.

Zatímco letos vstupné o zhruba deset procent zdražovalo, v příští sezoně má zůstat stejné. Zachován zůstane také systém slev, kdy děti do šesti let mají vstup zdarma, děti od šesti do 17 let mají slevu 70 procent, mladí lidé mezi 18 a 24 lety a senioři 65+ pak mohou využívat slevu 20 procent.

Příští rok v programech vystřídají Habsburky Italové. Další ročník projektu Po stopách šlechtických rodů bude totiž Rokem italské šlechty. Hlavním objektem bude zámek Uherčice, jehož poslední majitelé byli z rodu Collalto et San Salvatore.