Turek bude mít jako zmocněnec pro klima pracovní smlouvu nebo dohodu

  11:01
Poslanec Motoristů Filip Turek bude jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Vyplývá to ze statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda. Zákon o střetu zájmů přitom zakazuje poslancům, aby zároveň působili na ministerstvech.
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Filip Turek při příchodu na koaliční jednání ANO, SPD a Motoristů sobě
Schůze Poslanecké sněmovny. Oto Klempíř, Filip Turek (Motoristé sobě). (13....
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....
Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě) při příjezdu na...
Za výkon své funkce bude odpovídat vládě, která ho jmenuje a odvolává na návrh ministra životního prostředí. Čestný prezident Motoristů Turek by měl mimo jiné zastupovat vládu při vybraných jednáních s orgány Evropské unie a neformálních mezinárodních konzultacích v oblasti klimatu a Green Dealu v rozsahu pověření vládou.

Turka jmenovala vláda zmocněncem v pondělí, současně zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo životního prostředí nadále dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že jde o dočasné řešení. Turka nechce prezident Petr Pavel jmenovat ministrem životního prostředí.

Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi

Podle statutu bude Turek zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. „Hlavním posláním vládního zmocněnce je koordinace při tvorbě, vyjednávání a uplatňování politik a opatření Evropské unie v oblasti klimatu a Green Dealu, se zvláštním důrazem na ekonomické a sociální dopady na ČR a její občany,“ stojí v dokumentu schváleném vládou.

Statut dává Turkovi za úkol koordinovat meziresortní postup Česka v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie. Má také vyhodnocovat dopady navrhovaných i přijímaných opatření v otázkách klimatu a Green Dealu na konkurenceschopnost české ekonomiky, průmysl, energetiku, dopravu a zemědělství, domácnosti, obce a regiony.

Nový post pro Turka? Obcházení pravidel, úředníky úkolovat nemůže, míní právníci

Na základě svých vyhodnocení má zmocněnec předkládat vládě doporučení a navrhovat opatření směřující k ochraně českých zájmů včetně návrhů na využití výjimek, úpravu tempa a způsobu implementace evropských opatření. Turek má za úkol spolupracovat se zástupci průmyslu, zaměstnavatelů, odborů, obcí, krajů a dalšími zástupci odborné veřejnosti.

Podmínky pro jmenování upravuje služební zákon a zákon o střetu zájmů. Poslance či senátora není možné jmenovat na služební místo, neslučitelný s jejich funkcí je pak pracovní či služební poměr ve středních správních úřadech či na ministerstvech, řekl ústavní právník Jan Kysela. Podle něj postavení závisí na statutu zmocněnce a usnesení vlády.

Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

ilustrační snímek

Policie chybovala v kauze ženy, která před více než deseti lety podala trestní oznámení na kněze kvůli údajnému sexuálnímu násilí. Policisté případ třikrát odložili. Stížnosti ženy dnes vyhověl...

14. ledna 2026  10:20,  aktualizováno 

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  10:59

„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Během úterní návštěvy amerického prezidenta v závodu Ford v Michiganu se odehrál incident, jehož nahrávka se začala šířit sociálními sítěmi. Jeden ze zaměstnanců na ní na Trumpa mimo záběr vykřikl:...

14. ledna 2026  10:58

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

14. ledna 2026  10:15

