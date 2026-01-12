Turek hrozí žalobou na prezidenta. Má malé šance, shodují se ústavní právníci

Kateřina Vaníčková
  11:30
Čestný prezident Motoristů Filip Turek v pátek uvedl, že podá žalobu na prezidenta Petra Pavla kvůli ochraně osobnosti. Turek chce žalobou reagovat na dopis, který hlava státu zaslala premiérovi Andreji Babišovi. V dopisu Pavel popsal důvody, proč odmítá Turka jmenovat ministrem životního prostředí. Právníci, které redakce iDNES.cz oslovila, se většinou shodují na tom, že s žalobou spíše nemá šanci uspět.
Turek v pondělí potvrdil, že s žalobou nadále počítá. „Doufám, že pan prezident dostane rozum a začne dodržovat zákon,“ řekl.

Podle ústavního právníka a bývalého Pavlova poradce Jana Kysely nemá Turek s žalobou šanci. „Prezident republiky vykonával svoji pravomoc, v rámci výkonu pravomoci vydal rozhodnutí a v jeho rámci formuloval nějaké odůvodnění,“ vysvětlil pro iDNES.cz Kysela.

„Pokud vykonáváte veřejnou moc a jste z výkonu své funkce neodpovědný, což prezident republiky je, tak mi připadá zcela vyloučené, aby se prostředky soukromého práva vůči prezidentu republiky domáhal nějaké korekce nebo omluvy či něco na ten způsob,“ poznamenal ústavní právník.

Podle jeho slov pokud by vůbec připadala v úvahu nějaká žaloba na zásah do osobnostních práv, nemůže úspěšně směřovat proti prezidentu republiky. „Ale musela by směřovat proti České republice,“ podotkl Kysela.

Podobně to vidí i ústavní právník Jan Kudrna. „Myslím si, že šance jsou poměrně malé. Dopis je poměrně uměřený. Pan Turek by se možná domohl nějaké omluvy či odškodnění. To třeba ano. Není to ale přímá cesta ke jmenování,“ popsal pro iDNES.cz Kudrna.

Současně však poznamenal, že musí vyhodnotit soud, zda u Turka došlo k osobní újmě.

Ústavní právník Václav Pavlíček pro iDNES.cz poznamenal, že se těžko hodnotí výsledek možného soudu. „Nevím jaké má argumenty, v čem se cítí být poškozen na své cti, nebo ne,“ podotkl.

Zemanův spor se Šarapatkou

Pokud by nakonec Turek se žalobou přece jen uspěl, pravděpodobně se nedočká omluvy od samotného prezidenta, ale od ministerstva financí. To se například již v minulosti omlouvalo za tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, a to kvůli výroku o jeho bývalém poradci Zdeňku Šarapatkovi.

Podle ústavního právníka Kysely není ohledně toho judikatura úplně srozumitelná. „Nejspíš by se to blížilo tomuto modelu, tedy že by se omlouvalo ministerstvo financí,“ domnívá se.

Turek v pondělí před koaličním jednáním uvedl, že si je vědom toho, že by mu v případě úspěchu žaloby odškodnění platilo ministerstvo financí, ne Pavel.

„Máme jediný příklad s Milošem Zemanem. Je to příklad, kdy pronáší projev a v rámci projevu se někoho dotkne. Teď jde o to, jestli soudy posoudí projev jako výkon prezidentské pravomoci, nebo ne,“ vysvětlil Kysela.

„Když se budete domáhat stavebního povolení, nedají vám ho a do odůvodnění napíšou něco, co se vás dotkne, tak nevím, jestli v případě, že byste se chtěla domáhat nějaké nápravy, budete žalovat konkrétní úřednice,“ dal příklad ústavní právník.

Bude záležet na vyhodnocení soudů. „Jestli to tedy spíš říká Petr Pavel, nebo to říká prezidentskou odpovědností státu,“ dodal.

