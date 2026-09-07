Turek už podruhé měnil tvrzení o úniku látek v NP Šumava

"Jedná se o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen (bojový plyn)," sdělil Turek na X. "Sledujte prosím zítra (v úterý) tiskovou konferenci pro přesné informace," doplnil.
Na tiskové konferenci v úterý v 11:00 na ministerstvu obrany bude představen časový plán řešení situace, dodal ministr. Národní park Šumava situaci zatím nemůže nijak komentovat, řekl ČTK jeho mluvčí Jan Dvořák. Turek zatím nechtěl poskytnout další informace o toxické látce i zasaženém místu. Podrobnosti podle něho zazní na úterní tiskové konferenci. U Dobré Vody byl vojenský prostor, který byl zrušen v prosinci 1991.
Podle pozvánky na úterní tiskovou konferenci seznámí Červený a zástupce ministerstva obrany novináře s případem výskytu nebezpečných nádob s chemikáliemi na území národního parku.
Do prostředí uniklo v posledních třech letech podle Červeného nemalé množství nebezpečných látek, přičemž o tom podle něj věděl jak bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).
Hladík ČTK řekl, že by mělo jít o areál, který do revoluce spravovala armáda. "V roce 2020 se za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zjistilo, že by tam mělo něco být, načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován," řekl s dodatkem, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací. Reakci bývalého náměstka Tomáše Tesaře ČTK shání.
"Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše (ANO) a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené," řekl Červený. Tesař měl být podle Červeného o úniku nebezpečných látek informován v roce 2023 včetně obdržení kompletní studie. "Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo," dodal ministr životního prostředí.
Na úterní tiskové konferenci chce Červený podrobně vysvětlit, jaké nebezpečné látky se na území NP Šumava nacházejí a jak bude zabezpečeno jejich odstranění.