K té jízdě Filipa Turka jsem se nechtěl vyjadřovat, byla to banalita a zmiňovat to mu především dělá reklamu, ale nastal určitý vývoj, který mi už jako banalita nepřijde.



Turkovi fanoušci mu vyjadřují podporu tím, že ho napodobují. A sám pan europoslanec dokonce jejich fotky sdílí. Tohle fakt není dobrá challenge!



Turek je bývalý automobilový závodník a jel sice ve starém, ale velmi dobrém Mercedesu. Tihle jeho fans jsou zhusta naivní mlaďoši, které ještě život za podobné chyby nijak nevytrestal. A někteří z nich nemají dobrá auta. Může to snadno vést k tragédii. Tohle NENÍ dobře!