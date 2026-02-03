Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

Autor: ,
  18:39
Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek na neformální radu unijních ministrů životního prostředí na Kypru nepojede kvůli účasti na jednání Poslanecké sněmovny. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí. Cestu ovšem zrušil také slovenský ministr Tomáš Taraba, se kterým měl Turek původně letět vládním speciálem na Kypr.
Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Turek v pátek po jednání se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou v Praze uvedl, že na Kypr poletí se slovenskou výpravou. Po změně ve slovenských plánech se nakonec jako poslanec zúčastní jednání Sněmovny o nedůvěře kabinetu. K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice převahu 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných koaličních poslanců. Dříve přitom Turek uvedl, že ho na Kypru čeká důležité jednání.

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green Deal,“ řekl Filip Turek při příchodu na koaliční jednání.
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba na tiskové konferenci v Praze (30. ledna 2026)
Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš Taraba a vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal Filip Turek na tiskové konferenci v Praze (30. ledna 2026)
Filip Turek a Petr Macinka dorazili do Lán, kde se sejdou s Milošem Zemanem. (31. ledna 2026)
Na kyperském jednání bude ČR zastupovat náměstek ministra Vladislav Smrž (za ANO) a ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP Michal Pastvinský. Rada se bude 5. a 6. února zabývat mezinárodní ochranou klimatu, konkurenceschopností evropského průmyslu, odpadovým hospodářstvím a odolností vodohospodářství.

O účasti Smrže a Pastvinského na jednání informoval v pondělí na dotaz novinářů premiér Andrej Babiš (ANO) na základě SMS zprávy od Turka. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) kritizoval, že považuje přítomnost pouze zmocněnce na setkání za nedostatečné zastoupení.

Turek měl letět na Kypr slovenským vládním speciálem, Taraba cestu zrušil

Podle něj je zásadní, aby se jak formálních, tak neformálních jednání osobně účastnil ministr, protože přítomnost člena vlády výrazně ovlivňuje vnímání země ostatními partnery.

Úřad vede kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Turka ministrem jako pověřený ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ten dnes odletěl na jednání do Spojených států.

