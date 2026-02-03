Neformální rada ministrů životního prostředí EU se bude konat 5. až 6. února na Kypru. Podle informací Deníku N si pro Turka do Prahy přiletí slovenský ministr Taraba.
Slovenský vládní letoun si tak svoji původně plánovanou trasu Bratislava – Nikósie – Bratislava prodlouží ještě o zastávky v Praze. „V tuto chvíli je zatím přesná logistika předmětem procedur na slovenské straně,“ reagovala pro Deník N mluvčí českého ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
Reakci Filipa Turka redakce iDNES.cz shání. Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka bude do 5. února na návštěvě Spojených států.
Skutečnost, že bude Turek doprovázet slovenskou delegaci na neformální schůzce, potvrdil on sám minulý pátek v Praze na společné tiskové konferenci s ministry Macinkou a Tarabou.
„Budeme tam řešit například záchranu olova nebo společný zájem o akcelerační zóny, což je cíl, který jsme si vytyčili. S panem ministrem Tarabou jsme koordinovali i společnou cestu na neformální jednání Rady pro životní prostředí, která se bude konat na Kypru,“ řekl Turek. Původně ale neuvedl, že se slovenskou delegací na Kypr poletí jejich letadlem.
Na Kypru by měli zástupci jednotlivých členských zemí řešit hlavně téma odolnosti Evropy vůči nedostatku vody a adaptace na změnu klimatu ve Středomoří.
„Chceme využít s panem ministrem Tarabou všechen čas k jednání o společných tématech a zájmech našich vlád na společném postupu ohledně emisních povolenek, ochrany automobilového průmyslu, ochraně olova a boje s větrnými parky,“ komentoval Turek.
Premiér Andrej Babiš k Turkově cestě uvedl, že je v pořádku. „Nic se tam nerozhoduje a jen se tam povídá.“
To potvrdila i mluvčí ministerstva životního prostředí Krejčí. „Jde o neformální Radu ENVI, to mimo jiné znamená, že se na ní nehlasuje, obsah zastupování je tedy v souladu se statutem zmocněnce. Slovenský ministr Českou republiku nijak zastupovat nebude,“ dodala.
K papalášismu mám daleko, tvrdí Taraba
Slovenský ministr Taraba na dotazy týkající se cesty s Filipem Turkem na Kypr slovenským novinářům odmítl odpovědět.
Jak napsal Deník N, stejné otázky ministru Tarabovi pokládala také poslankyně Svobody a solidarity Mária Kolíková v nedělním diskuzní pořadu na televizi TA3. Taraba se odpovědi vyhnul: „Mohu vás ujistit, že mám od papalášismu extrémně daleko.“ Bývalá slovenská ministryně spravedlnosti Kolíková připomněla, že v minulosti zástupci země běžně cestovali komerčními linkami.
Cesta na Kypr není prvním signálem úzké vazby mezi Turkem a Tarabou. Slovenský ministr měl zastupovat Česko v polovině prosince na jednání unijní Rady pro životní prostředí v Bruselu. Podle ministra životního prostředí Macinky k tomu mělo dojít na „přání Filipa Turka“. Česko nakonec zastupoval stálý zástupce ČR při EU.
Zlehčování covidu, kritika pomoci Ukrajině
Slovák Taraba se v titulcích slovenských médií několikrát objevil jako člověk, který zlehčuje evropské klimatické cíle a blokuje rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména větrné energie. Několikrát přitom prosazoval projekty, které vzbuzovaly kontroverze, a například odpůrce stavby spalovny na Kysucích označil dle serveru Aktuality.sk za „skupinu parazitů“.
V minulosti byl na kandidátce krajně pravicové ĽSNS extremisty Mariana Kotleby. Ve volbách 2023 kandidoval na listině Slovenské národní strany (SNS) Andreje Danka. Do povědomí se dostal mimo jiné i tím, že zlehčoval onemocnění covid-19 a varoval před očkováním kvůli údajné hrozbě ztráty plodnosti. Kritizoval obranné dary pro Ukrajinu.
Slovenská záměna medvědů, ministerstvo nechalo údajně zastřelit jiného
Do čela Tatranského národního parku jmenoval Petera Olexu, který byl v roce 2014 odsouzen za pytláctví. Později Olexa rezignoval. Taraba také prosadil zrušení celoroční ochrany vlka a uzákonil jeho lov. Povolil i odstřel medvědů a bobrů.
Taraba je také spojený s Kotlebou odsouzeným za propagaci fašismu, s nímž v roce 2020 kandidoval do parlamentu. Taraba se také dlouhodobě zasazuje o boj proti právům LGBTQ lidí a volá po zpřísnění práv na potrat.