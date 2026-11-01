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Protesty nebyly mírumilovné, čekal jsem do rána, abych mohl odejít, řekl Turek

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  11:58
Vládní koalice minulý týden v prvním čtení prosadila návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Noční hlasování vyvolalo nevoli nejen u opozice, ale také u veřejnosti, která demonstrovala i přímo před budovou Sněmovny. Vládní poslanci tvrdí, že protesty provázelo násilí. „Aby nám ochranná služba doporučovala, ať vyjdeme ven přes garáže, to mi normální nepřijde,“ řekl místopředseda dolní komory Patrik Nacher (ANO).

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Během protestů došlo i k několika potyčkám. S demonstranty se střetl poslanec SPD Jaroslav Foldyna, příslušníci ochranné služby některé z nich vyvedli z budovy Sněmovny a zabavili jim transparenty. Podle zástupců vlády jim také chodí množství výhrůžných e-mailů. Premiér Andrej Babiš zmínil, že mu po zveřejnění telefonního čísla volaly stovky lidí.

Podle Nachera nesou za vyhrocenou situaci odpovědnost jak vláda, tak opozice. „Změnu poplatků jsme měli v programovém prohlášení. Koalice reaguje na to, jak se k tomu opozice staví a co říká dopředu, že udělá. To, že se zveřejní číslo na premiéra a ministru kultury se zakáže vstup na akademickou půdu, mi normální nepřijde,“ řekl místopředseda Sněmovny v pořadu Partie na CNN Prima News.

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Nacher také uvedl, že protesty byly vypjaté a že by nebylo dobré, kdyby se situace v Česku podobala poměrům ve Španělsku či Francii. Moderátorka Terezie Tománková mu připomněla, že odpovědnost za vyhrocenou atmosféru nesou obě strany. „V minulých dnech se poslanec SPD Jindřich Rajchl pustil v příspěvku na sociálních sítích do Báry Stárek z iniciativy Díky, že můžem. Pod příspěvkem byly tisíce nechutných zpráv, je to na obou stranách, pane místopředsedo,“ reagovala Tománková.

S Nacherem souhlasil také další zástupce koalice, poslanec Motoristů Filip Turek. „Čekal jsem do sedmi do rána, abych mohl ze Sněmovny odejít. Nebylo to mírumilovné. Ochranná služba dělala, co mohla, aby ochránila mě a například pana Foldynu, aby se nic nestalo,“ uvedl.

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Na jejich slova reagoval předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. „Zkusme to nepřehánět. Nejsme na Balkáně ani ve Francii, ale jsme v Praze. Na pražském magistrátu se děje mnohokrát to, že přijde větší skupina lidí s peticemi. Nikdy by mě ale nenapadlo je vyvádět ven a brát jim jejich transparenty. Naopak jsem ještě chodil ven a mluvil s nimi,“ oponoval.

Předseda lidovců a senátor Jan Grolich vyzval lidi, aby v protestech pokračovali. „Jsem za to, aby lidé do těch ulic šli, aby projevili názor. Jako například na Malostranském náměstí. Bylo to naprosto klidné, zazpívali si tam písničku a bylo to dobré. Z jednotlivých problémů nemůžeme dělat něco víc, než to bylo,“ uvedl Grolich.

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Vládní koalice nečekaně prosadila projednání návrhu minulý pátek. Následně si odhlasovala také pevný termín hlasování na půl pátou ráno. Návrh zatím prošel pouze prvním čtením.

V úterý 3. listopadu plánují Česká televize a Český rozhlas stávku. Její přesnou podobu se veřejnost dozví pravděpodobně v pondělí. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na 15. listopadu demonstraci na pražskou Letnou.

Zákon by mohl být definitivně schválen už v lednu.

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