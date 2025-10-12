Desítky lidí vyšly kvůli Turkovi do ulic, zapálily svíčky za oběti rasismu

Autor: ,
  20:33
Na místech spojených zejména s pohnutými událostmi druhé světové války v Praze a v Brně v neděli někteří politici STAN, jejich příznivci i veřejnost zapálili svíčky za oběti rasismu a xenofobie. Učinili to v souvislosti s kauzou kolem čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, který podle Deníku N na facebooku dříve zveřejňoval rasistické, homofobní a sexistické výroky, a pak je smazal.
Lidé se zúčastnili vzpomínkové akce za oběti rasismu a xenofobie. Učinili tak v souvislosti s kauzou údajných Turkových smazaných příspěvků a komentářů. (12. října 2025)

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se zúčastnil vzpomínkové akce za oběti rasismu...
K bývalému nádraží Praha – Bubny, kudy prošlo do transportů na 50 000 Židů, přišlo asi 50 lidí, zhruba stejný počet dorazil k brněnským Kounicovým kolejím.

Poslanec STAN Karel Dvořák v Bubnech uvedl, že je nutné říct jasné ne zlehčování minulosti, xenofobii, oslavovaní a zlehčování zločinů nacismu. „Chceme dát jasně najevo, že odmítáme zlehčování zločinů nacismu. A pan Turek zjevně zlehčuje, jak on sám říká, svým hloupým humorem zločiny nacismu. Prostě si myslíme, že pro něco takového není místo v demokratické společnosti, natož v parlamentu anebo ve vládě,“ řekl Dvořák.

Ať si Motoristé dají do vlády experty jako SPD, říká Babiš. Macinku nepřesvědčil

Svíčku u monumentu Brána nenávratna u bývalého a nyní rekonstruovaného nádraží v Bubnech zapálili pražští komunální politici STAN I další lidé. Česká většinová společnost má být podle Dvořáka nadále založena na toleranci k jinakosti, obraně menšin a na zachování dobrého vkusu. Vyzval k neustupování zlu.

U brněnských Kounicových kolejí, které nacisté využívali jako vězení a jejich dvůr jako popraviště, se v neděli v podvečer sešla na výzvu sdružení STAN asi padesátka lidí. Setkání organizovala europoslankyně Danuše Nerudová, většina účastníků patřila mezi její podporovatele nebo členy či příznivce STAN.

„Dnes je výročí střeleckého útoku v Bratislavě a připomínáme si památku Juraje a Matúše. Na tomto místě, kde nacisté popravovali své vězně, chceme vyjádřit, že xenofobie, rasismus a nacismus nejsou normální. Zapálení svíčky je naše ne,“ řekla shromážděným Nerudová předtím, než všichni zapálili svíčky a položili je k památníku obětí nacismu na dvoře kolejí.

Nerudová shromážděné požádala, aby fotografie sdíleli na sociálních sítích jako manifest proti podobným tendencím v politice. Po čtvrt hodině se shromáždění pomalu rozešlo. V Praze akce trvala zhruba stejnou dobu.

Chartisté odsoudili Turkovy výroky

Také chartisté se vyjádřili k probíhající kauze s údajnými smazanými výroky Filipa Turka. Ve společném prohlášení, které zveřejnil senátor a režisér Břetislav Rychlík, odsoudili Turkovy výroky a jednání Motoristů.

Prohlášení podepsalo několik signatářů Charty 77 - například bývalý předseda Senátu Petr Pithart, biskup Václav Malý, spisovatel Milan Uhde nebo bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, a také mimo jiné režisérky Olga Sommerová a Helena Třeštíková nebo hudebník Vladimír Mišík.

Turek podle článku serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Turek promluvil po kauze s rasistickými zprávami. Označil je za dezinformace

Také údajně zlehčoval žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009. „Věta, kterou označil pokus o vraždu dvouleté romské holčičky a teroristický útok na její rodinu za polehčující okolnost, je odporná a nelidská. Toto dítě zázrakem přežilo popáleniny na 80 procentech těla, podstoupilo desítky operací, amputace prstů, stovky chirurgických zákroků,“ uvedly osobnosti ve společném prohlášení.

„Účast autora nehorázných a nepřijatelných výroků ve vládě České republiky by nás zařadila mezi politováníhodné národy,“ napsaly. Podle signatářů neznamená jejich prohlášení, že by nerespektovali výsledek voleb. „Přejeme této zemi kvalitní vládu, která nebude hned od počátků svého vzniku svázána skandály,“ uvedli.

Signatáři také kritizují reakci Motoristů na článek o Turkových výrocích. Předseda Motoristů Petr Macinka v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce prohlásil, že jeho strana dále trvá na účasti poslanců Motoristů ve vládě.

Řekl také, že Motoristé v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a autory článku o Turkových výrocích. „Na to mají právo. Současně to lze vnímat jako vyhrožování, které má zastrašit, umlčet a zastavit kritiku politiků na cestě k moci. Politici a veřejně činní lidé, placení z peněz občanů, musí být pod kontrolou svobodných médií a občanské veřejnosti. Nejsou nekritizovatelní,“ míní signatáři prohlášení.

12. října 2025  20:33

12. října 2025  20:33

12. října 2025  17:26

