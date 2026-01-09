Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil

Jeho vyjádření následně poskytlo iDNES.cz v audiopodobě ministerstvo zahraničí.
Spor o to, zda bude ministrem, tak v pátek Turek vyhrotil. Prezident Pavel před tím poslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální zdůvodnění, proč Turka nejmenuje členem vlády.
Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi
Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident poukázal i na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
DOKUMENT: Jak prezident Babišovi zdůvodnil, proč nejmenuje Turka
Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.
S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučili šéf Motoristů Macinka i premiér Babiš.