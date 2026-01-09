Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil

Josef Kopecký
  18:59
Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. „Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident omluvil,“ řekl Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Prezident Petr Pavel přijal Filipa Turka. (22. prosince 2025)
Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé sobě) při příjezdu na...
Ministr zahraničí Petr Macinka a místopředseda zahraničního výboru Sněmovny...
Filip Turek dorazil na Úřad vlády. (5. ledna 2026)
Jeho vyjádření následně poskytlo iDNES.cz v audiopodobě ministerstvo zahraničí.

Spor o to, zda bude ministrem, tak v pátek Turek vyhrotil. Prezident Pavel před tím poslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální zdůvodnění, proč Turka nejmenuje členem vlády.

Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident poukázal i na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.

„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.

DOKUMENT: Jak prezident Babišovi zdůvodnil, proč nejmenuje Turka

Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.

S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučili šéf Motoristů Macinka i premiér Babiš.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. „Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám...

9. ledna 2026  18:59

