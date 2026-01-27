Pavel je přecitlivělý, přitom má brutální komunistickou minulost, reagoval Turek

Autor:
  16:39
Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek obvinil prezidenta Petra Pavla ze „zpravodajských praktik“. Chování hlavy státu prý nepříjemně zavání bývalým režimem, dodal stále neúspěšný adept na ministra v reakci na to, že Pavel zveřejnil poslední komunikaci ministra zahraničí Petra Macinky, který opět vyvíjel nátlak na Turkovo jmenování do čela resortu životního prostředí.
Prezident Petr Pavel a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek

Prezident Petr Pavel a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek | foto: koláž iDNES.cz

Praha 17.11.2025 Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v...
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...
6 fotografií

„Pan prezident je opakovaně přecitlivělý, zvláště paradoxně vzhledem ke své minulosti. Ohání se ústavou a zákony, které sám aktivně a opakovaně nedodržuje. Označuje mne za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ oznámil Turek.

Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká

Poslanec prezidenta obvinil z manipulace s pozicemi ve vládě a z toho, že „jiné obviňuje z vydírání, stejně nesmyslně, jako předestřel právní důvody k mému jmenování, když prokazatelně neexistují“.

„Chování pana prezidenta velmi nepříjemně zavání bývalým režimem, už jen zveřejňování soukromé korespondence by každý chlap považoval za ponižující a nepřijatelné. Když už tedy obsah zpráv vidíme a máme základní kognitivní funkce, vidíme, že o žádné vydírání nejde,“ doplnil Turek.

Vstoupit do diskuse (73 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Přímý přenos
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká

Přímý přenos
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka...

27. ledna 2026  14:35,  aktualizováno  16:41

Pavel je přecitlivělý, přitom má brutální komunistickou minulost, reagoval Turek

Prezident Petr Pavel a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek

Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek obvinil prezidenta Petra Pavla ze „zpravodajských praktik“. Chování hlavy státu prý nepříjemně zavání bývalým režimem, dodal stále neúspěšný...

27. ledna 2026  16:39

Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit

Přímý přenos
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna...

Od února 2022, kdy začala celoplošná ruská agrese vůči Ukrajině, která vyhnala ze země miliony Ukrajinců, vydělala největší česká zdravotní pojišťovna VZP do října loňského roku na běžencích, jichž...

27. ledna 2026  5:31,  aktualizováno  16:38

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Přímý přenos
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

27. ledna 2026  12:30,  aktualizováno  16:30

Chlapec je po úrazu v Krkonoších dál ve vážném stavu, svědci srážku vylučují

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

Mladý lyžař, vážně zraněný minulou středu na sjezdovce v Krkonoších, si pravděpodobně způsobil úraz sám. Po nehodě na Pomezních Boudách se v médiích spekulovalo, že dítě skončilo v lese po srážce s...

27. ledna 2026  16:19

RECENZE: Animovaný E.T. - Mimozemšťan se jmenuje Arco a míří na Oscary

70 %
Z filmu Arco

Evropskou filmovou cenu v animované kategorii už vyhrál, nyní si francouzský Arco připsal i nominaci na Oscara a do českých kin vnesl rodinný žánr na pomezí sci-fi a pohádky. Ugo Bienvenu jako...

27. ledna 2026  16:16

Boeing vykázal rekordní tržby, po letech konečně zaznamenal zisk

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký výrobce letecké techniky Boeing loni poprvé od roku 2018 dosáhl čistého zisku. Ten činil 2,24 miliardy dolarů (45,6 miliardy Kč) po předloňské ztrátě 11,83 miliardy dolarů, uvedla firma ve...

27. ledna 2026  16:13

Smyšlená střelba ve škole. Učitel zůstává v nemocnici, placení výjezdu zváží soud

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v pátek vyvolal planý poplach informací o střelbě ve škole v Roháčově ulici na Žižkově, zůstává v nemocnici. Lékaři nadále posuzují jeho psychický stav. Podle dosavadních zjištění...

26. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  27. 1. 16:01

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Macinka neměl nic psát, vydírání to ale není, hodnotí právníci jeho SMS Hradu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Právníci se nedomnívají, že by se Petr Macinka textovými zprávami zaslanými prezidentovi Petru Pavlovi dopustil vydírání. „Text je řekněme neuctivý ale, že by tam bylo něco, co by svědčilo o záměru...

27. ledna 2026  15:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jedinečný přístroj v pražské nemocnici. Nový ozařovač zaměří nádor extrémně přesně

Ve VFN Praha byl představen nový ozařovač Radixact, který umožňuje efektivnější...

Novinka v onkologické léčbě, ozařovač Radixact X9, umí zacílit nádor na milimetry a šetří tak okolní zdravé tkáně, což je klíčové především u nádorů v oblasti hrudníku a břicha. Jako jediná nejen v...

27. ledna 2026  15:43

Ludvík je na postu referenta už od února. Není to pracovní pozice, zní z Motola

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice...

Bývalý ředitel Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, v nemocnici v současné době na žádné pracovní pozici nepůsobí, uvedla Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH). Na pozici odborného...

27. ledna 2026  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.