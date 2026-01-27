Pavel je přecitlivělý, přitom má brutální komunistickou minulost, reagoval Turek

„Pan prezident je opakovaně přecitlivělý, zvláště paradoxně vzhledem ke své minulosti. Ohání se ústavou a zákony, které sám aktivně a opakovaně nedodržuje. Označuje mne za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ oznámil Turek.
Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká
Poslanec prezidenta obvinil z manipulace s pozicemi ve vládě a z toho, že „jiné obviňuje z vydírání, stejně nesmyslně, jako předestřel právní důvody k mému jmenování, když prokazatelně neexistují“.
„Chování pana prezidenta velmi nepříjemně zavání bývalým režimem, už jen zveřejňování soukromé korespondence by každý chlap považoval za ponižující a nepřijatelné. Když už tedy obsah zpráv vidíme a máme základní kognitivní funkce, vidíme, že o žádné vydírání nejde,“ doplnil Turek.