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Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci, říká Turek

Tereza Tykalová
  12:31
„Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky,“ prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Českou republiku by podle něj měl reprezentovat premiér Andrej Babiš, který má podle Turka lepší vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat návrh zákona, který umožní nařízením vlády operativně regulovat marže a ceny paliv. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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„Díky vašim liberálním postojům je Ukrajina ve válečném stavu,“ řekl Turek předsedovi Pirátů Zdeňku Hřibovi poté, co mu připomněl jeho výrok z ledna 2026 o tom, že za válku na Ukrajině může rozšiřování NATO a zahraniční politika supervelmocí.

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat návrh zákona, který umožní nařízením vlády operativně regulovat marže a ceny paliv. (13. dubna 2026)
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V debatě také Turek zopakoval, že o složení delegace, která pojede na summit NATO v Ankaře, rozhodne vláda. Prezident Petr Pavel by podle něj jet neměl. „Já také nechci, aby tam jel, ale není to něco, kvůli čemu bych se budil ze spaní,“ uvedl Turek.

Pokud by prezident Pavel nejel, přichází podle Hřiba Česko o možnost využít potenciál toho, že dříve působil v NATO. „Pokud tady máme mix pravomocí, bylo by fajn, kdyby se dohodli a jeli oba. Nechápu, proč se Motoristé sobě tak zoufale snaží vyblokovat prezidenta Pavla,“ řekl Hřib.

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Podle Turka za to může to, že prezident Pavel nemá stejný postoj k zahraniční politice jako vláda Andreje Babiše. „Pan prezident už mnohokrát udělal tu chybu, že nemluvil hezky o vládě. Na summitu se budou řešit tvrdá čísla, za která odpovídá premiér. Pan premiér má mnohem lepší vztah s panem Trumpem a lidmi kolem nich,“ reagoval Turek.

Dodal, že dřívější působení prezidenta Pavla v NATO není dostatečným argumentem pro jeho účast. „Pan prezident se s touto vládou pustil do politického boje. To, že se někdo v něčem vyzná neznamená, že může o něčem rozhodovat,“ argumentoval Turek na otázku, zda jde o pomstu prezidentu Pavlovi.

Podle Hřiba jde o osobní důvody. „To, co sledujeme, je zraněné ego Filipa Turka a slabý premiér Babiš, který si Motoristy neumí srovnat. Vyjadřoval jsem se k tomu opakovaně, že je logické, že bude podána kompetenční žaloba,“ reagoval Hřib.

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Turek odmítl, že by vláda schválně posouvala termín, kdy oznámí složení delegace, která pojede na na summit NATO. Ústavní právníci upozorňují, že bez oznámení delegace není co kompetenční žalobou napadnout. „Důležitost tomu summitu dává prezident,“ řekl.

Prezident se v pondělí zúčastní jednání vlády. Podle Turka to ale nic zásadního na jeho účasti nezmění. „Očekávám, že nám pan prezident řekne nějakou svou pozici. Pan prezident k tomu má svůj přístup,“ řekl Turek s tím, že složení delegace by mělo být známé až v době, kdy bude známá agenda. To by mělo být nejdříve 22. června.

Podle agendy se podle Turka rozhodne o tom, kdo pojede a s čím vláda do Ankary pojede. O tom, zda prezident pojede, podle Turka rozhodne vláda. „Pan prezident nemůže diktovat vládě, co bude dělat,“ argumentoval Turek.

„Já hodnotím negativně především tu velkou ostudu v tom, že Motoristé se snaží blokovat prezidenta v jeho pravomocích,“ reagoval Hřib s tím, že jde o pomstu prezidentu Pavlovi za to, že nejmenoval Filipa Turka ministrem.

K pultíku nechodím, zdržoval bych, říká Turek

Moderátorka v debatě upozornila také na to, že Filip Turek od nástupu do funkce poslance ještě ani jednou nevystoupil. Podle Turka to má hned několik důvodů. „Já když vystoupím u pultíku, bude mnoho reakcí,“ řekl s tím, že kvůli tomu nechtěl blokovat Sněmovnu.

„Jsem vychován tak, že mluvím, když mám co říci,“ řekl také. Ve Sněmovně má také vysokou absenci, za což podle něj mohou jeho problémy se zády, které měl před několika měsíci. Nyní by Turek u pultíku vystoupit chtěl, ale zatím na něj nedošla řada.

„Před dvanácti dny jsem se přihlásil ke slovu ke stavebnímu zákonu. Nemohu k pultíku přijít, když na mě nedojde řada,“ řekl.

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Podle Hřiba poslanci vystupují, protože stavební zákon vláda předložila ve špatné podobě. „Stavební zákon je typický příklad legislativního paskvilu, který vláda dovalila do Sněmovny zrychleným procesem. Je tam řada chyb a k těm se vyjadřují poslanci ze všech partají,“ reagoval Hřib.

„Dělejte to tak, jak se to má dělat, a nebudete mít zástup řečníků. Byl bych velice rád, kdyby se Sněmovna přestala zabývat nesmysly a aby zákony chodily do Sněmovny připravené,“ doplnil Hřib.

Podle Turka by mělo dojít ke změně jednacího řádu. „Já jsem si myslel, že europarlament je parodie na parlament, ale český parlament je ještě horší,“ řekl Turek.

Podle Hřiba Turek nepochopil, jak vypadá legislativní proces s tím, že výstupy opozice jsou během přijímání změn běžné. „Kdyby byl legislativní návrh od vás lépe připraven, nemuseli bychom vystupovat,“ dodal Hřib.

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